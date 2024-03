Ile Maurice: Les parlementaires assurés d'un ticket aux prochaines élections générales

Le leader du PTr, Navin Ramgoolam, a laissé entendre que les 12 parlementaires rouges sont assurés d'être de nouveau candidats aux prochaines élections générales. C'était lors de la réunion du bureau politique qui s'est tenue à Ebène mercredi après-midi. Ce qui donne un nouveau souffle et aussi une plus grande motivation aux élus et aux députés correctifs du parti de poursuivre leur travail sans relâche sur le terrain et aussi au Parlement, dont la première séance est prévue mardi prochain.

Néanmoins, il se pourrait qu'il y ait des permutations au niveau des circonscriptions, mais pour l'heure, chacun se concentre sur sa circonscription. Le leader du PTr a fait un appel aux députés ainsi qu'à tous ceux qui seront alignés comme candidats de travailler en harmonie avec tous les candidats du bloc de l'opposition.

La liste des candidats a aussi été évoquée, mais Navin Ramgoolam n'a pas donné trop de précision à ceux présents au BP du parti. Il a simplement dit que les discussions se poursuivent avec les partenaires du PTr. Ce qui est sûr, c'est que le PTr alignera 35 candidats pour le prochain scrutin, alors que les 25 tickets restants devront être partagés entre le Mouvement militant mauricien (MMM) et le Parti mauricien social démocrate (PMSD). Il est question que les Mauves alignent entre 15-18 candidats et les Bleus entre 7-10. Chacun des deux partenaires negociant pour en avoir davantage. Une réunion entre Navin Ramgoolam, Xavier Duval et Paul Bérenger est prévue aujourd'hui. Les discussions se poursuivent entre les trois partenaires et un membre de cette alliance a affirmé que tout sera finalisé d'ici peu.

Navin Ramgoolam a souligné lors de son point de presse mercredi que Pravind Jugnauth fait tout actuellement pour créer la division au sein de cette alliance de l'opposition. Interrogé à cet effet, le président du PTr, Patrick Assirvaden, soutient qu'effectivement, le Mouvement socialiste militant (MSM) s'est déjà lancé dans une campagne de déstabilisation contre l'opposition. «Il y a tellement de fake news qui circulent et il y a des rumeurs de la part des membres de ce parti qui visent à créer cette division, et font croire qu'il y a un feel-good factor en faveur du gouvernement mais tout cela n'est qu'une illusion. La vérité, sur le terrain, est que la majorité de la population ne veut pas de ce régime.»