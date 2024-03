Ile Maurice: Cyclisme - L'or en relais mixte pour boucler la boucle !

On peut leur attribuer la note de 10 sur 10 ! La sélection de Maurice cycliste a conclu sa campagne aux Jeux d'Afrique en apothéose en décrochant la médaille d'or au relais mixte le samedi 16 mars. Ce qui fait un total de 10 médailles dont trois d'or, trois d'argent et quatre de bronze. Une performance aussi exceptionnelle qu'inattendue.

Il y avait donc une distance totale de 50 kilomètres à parcourir, soit 25 pour les garçons et autant pour les filles. Comme le veut le règlement, ce sont les trois éléments masculins qui se sont élancés en premier, Christopher Lagane, Alexandre Mayer et Aurélien de Comarmond, l'homme aux six médailles. Ils ont réalisé un très joli parcours car au moment de passer le témoin aux filles, ils n'avaient que 16 secondes de retard sur l'Afrique du Sud et 14 sur l'Érythrée.

Aurélie Halbwachs-Lincoln, Lucie Lagesse et Raphaëlle Lamusse se sont ensuite mises en action avec la ferme intention de rattraper ce retard. Et avec leur abnégation habituelle, y sont parvenues et ont même pris une avance d'une quinzaine de secondes à un moment. Au final, l'équipe de Maurice s'imposera en 1h04:05, soit avec 7 petites secondes d'avance sur l'Afrique du Sud alors que l'Érythrée complète le podium en 1h04:51.

«Ce résultat était inattendu. On pensait que l'Érythrée et l'Afrique du Sud auraient été devant nous ! Donc, nous sommes super heureux. Les garçons ont fait un joli chrono pour nous passer le relais. Dès le départ, mes vitesses n'ont pas passé, on a bien perdu 10-15 secondes à cause de cela. Puis, j'ai du, pendant toute la course, rouler sur trop dur, en muscu en bosse et beaucoup trop mou sans pouvoir mettre la puissance que je voulais sur les parties descendantes. Donc, c'était vraiment vraiment la galère. Cela nous a fait perdre beaucoup de temps je pense. Heureusement on est restées concentrées pour aller jusqu'au bout de notre effort», a déclaré Aurélie Halbwachs-Lincoln qui a remercié tous ceux qui ont rendu ce déplacement possible, surtout les sponsors et le ministère des Sports.

«Une superbe entente au sein de l'équipe»

Aurélien de Comarmond revient de ses premiers Jeux d'Afrique avec la bagatelle de six médailles !

«Je tiens à féliciter tous les coureurs de l'équipe. Je crois que l'on a marqué l'histoire avec 10 médailles. Il y a eu une pluie de médailles avec Aurélien (de Comarmond) qui en a décroché beaucoup chez les moins de 23 ans, Aurélie (Halbwachs-Lincoln) sur le contre-la-montre individuel notamment avant de finir sur le relais mixte de la plus belle des manière. On est tous satisfaits et il faut remercier tout le monde qui nous soutient, tous les sponsors, le ministère des Sports qui nous a permis de venir ici avec une grosse délégation et tout l'encadrement. C'est de bon augure pour la suite», a déclaré , quant à lui, Alexandre Mayer.

«On a eu de superbes Jeux. Il y avait une superbe entente au sein de l'équipe et beaucoup de médailles. On a fait sentir notre présence sur toutes les épreuves et la belle médaille d'or d'Alexandre (Mayer) dans la course sur route nous a mis sur une bonne lancée et ensuite, on était dans une bonne dynamique et on a continué chaque jour à ramener des médailles et on a fini le séjour de la plus belle des manière avec l'or au relais mixte. Je dois dire un grand merci à la MCB et au ministère des Sports pour le support qu'ils nous ont donné. Sans eux, cela n'aurait pas été possible. On espère que cela va continuer comme cela dans les années à venir», a confié Christopher Lagane.

«C'était mes premiers Jeux d'Afrique et je pense que l'on ne pouvait pas espérer mieux. On a fini sur une belle note. J'ai adoré ces Jeux et j'espère que je serais toujours là en 2027. Ce n'était pas facile de courir par cette chaleur car je suis habituée au climat de Londres ou il fait très froid. Mais c'était une expérience incroyable. Je tiens à remercier la fédération, tous les sponsors et tout le staff qui était avec nous parce que sans eux, cela n'aurait vraiment pas été possible», a indiqué Lucie Lagesse.

Le Head coach Trevor Court ne tarit pas d'éloge sur la prestation de ses protégés. «C'est vraiment un résultat fantastique pour nous ici au Ghana. On espérait deux ou trois médailles mais en obtenir 10 est spectaculaire. Très content de la prestation de tous les coureurs. Les garçons ont eu une bonne préparation avec la participation au Tour de Sharjah puis un camp d'entraînement en altitude à Johannesburg et puis le Tour du Rwanda ou le niveau était très relevé. Je crois qu'à Maurice, on est privilégié. Tous les coureurs se connaissent personnellement. Ils peuvent mettre les ambitions personnelles de coté et aider leurs camarades pour obtenir de bons résultats. Et cela produit une très bonne équipe. On l'a vu dans toutes les courses disputées au Ghana. L'effort collectif était superbe et tout le monde connaissait bien son rôle et le travail a été parfaitement exécuté», a conclu le technicien sud-africain.