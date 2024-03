Ile Maurice: Le Lycée La Bourdonnais présente le spectacle «FAM» au Caudan arts Centre

«Ena enn fam dan lalinn. Enn fam. Zis enn fam...» Sous toutes ses coutures, la femme fascine : l'une a mal, l'autre est fière, une autre encore choisit et s'affranchit... Dans le cadre de la Journée internationale du théâtre et en avant-première de leur représentation au Festival Lycéens sur les planches à Saint-Malo, en France, la troupe du Lycée La Bourdonnais a l'immense joie de partager avec vous le spectacle «FAM», le 27 mars, à 19 h 30, au Caudan Arts Centre. Laissez-vous donc bercer, voire bousculer, par la féminité et le féminisme de cette représentation.

«FAM» est une trace de la vie de chaque femme. À travers leurs textes et ceux d'autres auteurs mauriciens et étrangers, les élèves de l'option théâtre du Lycée La Bourdonnais vont exprimer, à leur manière, l'univers de la femme. Tantôt joyeux, tantôt émouvants, les différents moments de la vie d'une femme prendront vie à travers l'interprétation de ces amoureux du théâtre. Ce n'est certes pas un spectacle engagé mais ces dix jeunes comédiens inciteront certainement à une réflexion sur le combat de la femme dans la société, traitée avec une légèreté profonde.

FAM est avant tout un spectacle d'espoir où l'homme et la femme peuvent être deux libertés dans une unité. Une heure de théâtre, qui nous fait ressentir une palette d'émotions : la tristesse, la colère, l'humour et le sourire, pour déboucher sur un miroir final honnête, et donc pas consolateur mais prêt à rebondir vers l'espoir.

%

Note d'intention des metteurs en scène :

Ce spectacle s'inscrit dans l'ère de son temps où il est question de la place de la femme dans notre société. Autour d'extraits d'auteurs mauriciens et étrangers et surtout de textes d'élèves de l'option théâtre, nous avons essayé de tracer le parcours de la femme dans ses aspirations, ses désirs, ses déceptions, ses incompréhensions... enfin, l'affirmation de cet être à part entière, qui ne demande qu'à être entendu. Chaque mot, chaque pensée, chaque mouvement devient un combat, une lutte qu'elle prend à bras-le-corps, parfois avec ténacité, parfois avec fébrilité, mais sans jamais renoncer à sa revendication. Dans un décor minimaliste, les comédiens feront vivre les mots avec humour, humeur et leur âme.

Noms & petite bio des artistes :

Deepal Maulloo

Élève de terminale, cela fait deux ans qu'il fait du théâtre, et ces deux années de scène ont été un véritablebbonheur, qui lui a appris à mieux se connaître et s'épanouir. Il joue une vieille folle anonyme, qui raconte ses histoires et ses tourments de fin de vie.

Mathilde Piller

Elle est en première. Elle a fait dix ans de danse classique et cela fait plus d'un an qu'elle fait partie de l'option théâtre. Ayant joué dans La Leçon, ce sera sa deuxième représentation au Caudan Arts Centre.

Alix Faugier

Cela fait presque deux ans qu'elle fait partie de l'option théâtre et ce sera sa première expérience sur la scène du Caudan.

Teesha Beeharry

Élève de première, elle en est à sa deuxième année en option théâtre. Un choix qui lui a permis de se développer en tant qu'élève et en tant que personne.

Tasha Singaravelloo

Élève de première, depuis qu'elle est enfant, le théâtre est pour elle un endroit d'épanouissement car elle peut devenir qui elle veut. Tasha est trop contente d'être en option théâtre et de jouer sa première pièce au Caudan Arts Centre.

Rohan Faugias

Élève de classe terminale, il est tombé dans la marmite du théâtre sans s'y attendre. «Petit, on m'a longtemps conseillé de faire du théâtre car j'aimais faire rire, divertir et avoir un impact sur mon entourage. Comme une confiance et comme un atout, je porte aujourd'hui l'amour du jeu, de la fraternité d'une troupe, et de la nostalgie des spectacles, dans mon quotidien.»

Théanne Agathe

Élève en terminale, elle fait «du théâtre depuis trois ans, depuis mon année de seconde et je suis directement tombée sous le charme de cet art, qui me fait voyager dans un monde extraordinaire. Depuis ma première expérience sur scène, c'était sur la scène du Caudan Arts Centre, je suis rentrée dans ce monde.»

Sabah Hossenbux

Sabah Hossenbux est une élève de première. «Depuis la seconde, je me suis inscrite à l'option théâtre de l'école. Ayant réalisé que j'avais une certaine affinité pour cet art, cela a déclenché un vrai amour en moi. Ces dernières années, énormément d'opportunités se sont offertes à moi et le théâtre m'a permis de mieux m'exprimer, d'avoir confiance en moi et de montrer toutes les facettes de ma personnalité, sans en avoir honte.»

Héléna Noël

En classe terminale, depuis sa première année de lycée, elle s'est inscrite à l'option théâtre de l'école. «Ce ne fut que le début d'une nouvelle vie. Une vie avec plusieurs portes, qui ne cessent de s'ouvrir. Le théâtre est tout simplement devenu une passion pour moi.»

Alisha Noordally

«Je prends des cours de théâtre depuis que j'ai 15 ans, même si cette discipline a toujours été présente dans de nombreux aspects de ma vie. Je traverse le monde en jouant mon personnage et je ne trouve qu'un moment de répit sur scène en campant un autre rôle.»

Eloane Sungaren

«Je suis Eloane Sungaren, élève en classe de première. J'ai commencé le théâtre quand j'étais déjà au primaire et depuis, je n'avais qu'une hâte : recommencer le théâtre au lycée. Dans cette école, ma passion pour le théâtre n'a cessé de grandir. Aujourd'hui, je suis une des comédiennes, qui a la chance de participer au Festival international de théâtre lycéen francophone, un festival de théâtre qui donne la chance aux jeunes d'être la voix des sans voix.»

Mise en scène : Kevin Bissonauth et Jean François Achille

Directrice artistique : Emelyne Chengayanee

Chorégraphe : Laëtitia Mariette

Régisseuses : Camille Gourdin et Elisa Man Seng Allam

Le Festival Lycéens à Saint Malo

Le Festival international de théâtre lycéen francophone (FETLyF) - «Lycéens sur les planches» - est une association à but non lucratif. Les deux co-organisateurs du festival sont les lycées Jacques-Cartier et Maupertuis, en partenariat avec la ville de Saint-Malo en France.

Cette 21e édition du festival Lycéens sur les planches y aura lieu du 8 au 12 avril. Cette manifestation réunit des jeunes comédiens de différents pays autour d'une même passion : le théâtre en langue française.

L'événement est soutenu, entre autres, par la ville, les services de l'Éducation, la région, les ministères de la Culture et de l'Éducation nationale. Il a en outre été distingué pour le travail effectué sur la francophonie par l'Académie française et a été récompensé par le Prix du rayonnement de la langue et de la littérature française en 2007.

Les précédentes éditions ont été accompagnées, soit par des institutions remarquables, soit par des personnalités du monde du théâtre et des lettres dont René de Obaldia, Vénus Khoury-Gatha, Robin Renucci, Lassaad Jamoussi, Béatrice Agenin, André Markowicz, Gabriel Garran et le Parloir, le Théâtre du Soleil, Cesare Capitani, Jean-Paul Delfino, Thierry Barbet, Jean-Claude Drouot ou encore Viji Hauser.

Les billets sont en vente à Rs 350. Cependant, le spectacle est déconseillé aux moins de 12 ans.