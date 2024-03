Ile Maurice: Discordance entre la municipalité et le ministère des Collectivités locales

Des habitants de la rue Pagoda sont exaspérés à cause de la foire qui s'y tient. Malgré leurs plaintes et les interventions de la police, les marchands continuent à opérer, car ils ont été autorisés par la municipalité. Cependant, le ministère des Collectivités locales ignorerait tout de cette foire et de l'autorisation...

Si cette foire est très populaire, il n'empêche qu'elle cause plusieurs inconvénients aux habitants et aux propriétaires de magasins. «Depuis plus d'une semaine, je n'arrive plus à circuler et à rentrer chez moi. Bann latab divan mo laport. Je n'arrive plus à utiliser ma voiture» déplore une habitante de Plaine-Verte. D'ailleurs, plusieurs autres personnes dans la même situation se demandent pourquoi la foire a été autorisée cette année alors qu'elle avait été interdite auparavant. Une année avait même été marquée par une altercation entre ces marchands saisonniers et les forces de l'ordre. L'habitante avance qu'elle a récemment sollicité la police, qui est promptement intervenue pour demander aux marchands de dégager son entrée. Mais elle raconte que ces derniers sont revenus peu après, fort d'une autorisation de la municipalité, pour être sur les trottoirs.

Selon nos informations, un commerçant de la rue Pagoda avait adressé une lettre au lordmaire, Mamode Isoop Nujurally, pour tenir une foire pendant le mois du Ramadan. La demande a été étudiée et agréée. La lettre a été produite au poste de police de Plaine-Verte comme preuve de l'autorisation. Sollicité le lord-maire confirme avoir donné une permission aux commerçants.

Cependant, au ministère des Collectivités locales, l'on affirme tout ignorer de cette foire. Des sources ont été surprises de l'apprendre hier et ont affirmé que dans le passé cela avait causé des inconvénients au public, raison pour laquelle elle avait été interdite et qu'aucune dérogation n'a été accordée cette année.