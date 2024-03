Afrique: Burkina # Libye - Premier match test pour Brama Traoré

Les Etalons, version Brama Traoré, seront opposés ce vendredi 22 mars à 22h GMT aux Chevaliers de la Méditerranée de la Libye en match international amical au Maroc. Première sortie des Etalons après la CAN 2023, ce sera aussi la première de Brama sur le banc de l'équipe nationale. Une première qu'il veut d'ailleurs réussir.

Passé la parenthèse douloureuse de la CAN 2023, les Etalons sont désormais focus sur d'autres objectifs. En ligne de mire, les éliminatoires de la coupe du monde 2026, au mois de juin. Pour aller dans cette campagne, le nouveau sélectionneur national, Brama Traoré veut ménager sa monture lors de la fenêtre FIFA du mois de mars. Il va effectuer son baptême de feu ce vendredi, en match international amical face à la Libye ; la première d'une série de 2 matches.

Cette rencontre permettra de voir un groupe remanié contrairement à celui de la CAN 2024, tel que voulu par le nouveau technicien. En effet, 12 joueurs présents à Bouaké n'ont pas été retenus, autrement dit, ce sont 12 autres qui ont été appelés. «nous allons jouer ce premier match avec beaucoup d'enthousiasme. Nous allons effectuer aussi beaucoup de changements. C'est normal, nous allons voir l'état de forme de chacun avant de se fixer sur les choix. Sur le onze de départ, l'unanimité se dégage car depuis 48 heures, nous sommes à pied d'oeuvre sur nos choix » a affirmé Brama Traoré, dit chercheur.

A ce niveau, Killian Nikièma pourrait se voir confier les perches. Devant lui, Edmond Tapsoba, Adama Nagalo, sont la paire sûre dans l'axe. Le secteur médian reviendrait assurément à Gustavo Sangaré, Aziz Ki, Sacha Bancé et Blati Touré. Ce dernier sera sans aucun doute le capitaine de l'équipe en l'absence de Bertrand Traoré et selon les explications du coach. «Le capitanat sera confié au joueur le plus ancien ».

Devant, outre Dango Ouattara, l'attaque pourrait comporter Franck Lassina Traoré et aussi Cédric Badolo. Valentin Nouma et Nasser Djiga en défense, Clément Pitroipa, Kader Ouattara, Mohamed Ouédraogo, Regis N'do et Ousséni Bouda pourront grapiller des minutes. L'un des plus heureux à ce regroupement est sans doute Franck Lassina. «Je suis content de revenir dans le groupe.

J'aurai l'opportunité d'apporter ma contribution à l'équipe. Tout le monde est impliqué et tout se passe bien. C'est vrai que nous allons livrer des matches amicaux, mais ce sont des matches importants et nous allons les aborder avec tout le sérieux. Le groupe vit bien et avec les anciens on a poussé les autres à tout donner » nous a confié Franck Lassina. Il reconnaît que le match sera difficile avec l'arrivée de nouveaux joueurs. C'est la raison pour laquelle, il estime que les nouveaux doivent vite s'intégrer et s'adapter pour que le groupe soit homogène. Quand à Aziz Ki, il dit rester positif et de surfer sur la vague de la bonne dynamique qu'il a en club.

Si les joueurs sont les plus en vue, le plus attendu est sans conteste le sélectionneur Brama. Il doit vite faire oublier l'échec de la CAN 2023, mais aussi avoir le public avec lui. Il doit aussi convaincre sur l'audace de son choix de se passer de Bertrand Traore, Hervé Koffi et Issoufou Dayo. Cela passe par de résultats positifs d'entrée dès ce vendredi.