Burkina Faso: Hugues Fabrice Zango - L'Etalon volant cousu d'or

Et de 4 en moins de 4 mois en 2024 pour Hugues Fabrice Zango, vainqueur du triple saut aux jeux africains qui se déroulent actuellement à Accra ! Avec un bond de 16,97 m, il a remporté mercredi dernier la médaille d'or.

Une 4e pour ce grand athlète, rien qu'au premier trimestre de 2024. En effet, et en rappel, le 28 janvier dernier, il décrochait l'or au meeting d'athlétisme de l'Eure (France) ; 12 jours plus tard, soit le 18 février, il a poursuivi dans la haute performance, remportant de nouveau l'or au meeting de Liévin, toujours en France ; le 2 mars, il surclassait ses adversaires aux mondiaux d'athlétisme de Glasgow en Ecosse.

Performances phénoménales pour Hugues Fabrice Zango, digne ambassadeur du Burkina par le sport qui vole de victoire en victoire et rêve, on s'en doute, de conquérir pour le pays sa première médaille d'or olympique à Paris en juillet prochain.

Ce ne serait qu'un juste couronnement de carrière pour celui qui est médaillé de bronze aux JO de Tokyo en 2021, double champion d'Afrique en 2018 et 2022, champion du monde en 2023 et recordman mondial du triple saut, avec un bond de 18, 07 m. A moins d'une blessure, et on croise les doigts pour conjurer tout mauvais sort, le plus médaillé des Etalons, toutes catégories et disciplines confondues, se déroule un tapis cousu d'or vers le graal de la médaille olympique dans sa discipline de prédilection aux prochains JO.

%

A bientôt 31 ans, le 25 juin prochain, Hugues Fabrice Zango a fait résonner le Ditanyè mille et une fois aux quatre coins du globe, au diapason de son sens étymologique, l'hymne de la victoire. Une véritable fierténationale donc, cet athlète, loin des combines, bisbilles et coups de gueules de mâtins querelleurs dont souffrent certaines associations, fédérations et clubs sportifs qui plombent la performance des athlètes. On soupire alors de honte, de désespérance, mêlée à de l'indignation devant ces résultats inversement proportionnels aux investissements dans des sports qui ne sont rois ici que par les grognements perpétuels de certains acteurs qui y vont et viennent, plus au service de leur panse que de pensums valorisant le sport.

Les échecs des uns donnent davantage d'éclat aux victoires des autres. Bravo donc à Hugues Fabrice Zango pour cette première médaille d'or burkinabè aux jeux africains ! Bravo encore à lui de faire des émules et de coacher plus jeunes que lui dans sa discipline ! Car, à Accra ce 20 mars 2024, sur le podium du triple saut, il y avait 2 Burkinabè : Hugues Fabrice Zango avec la médaille d'or et Yacouba Loué, médaillé de bronze avec un saut de 15, 86 m. Pourvu que le coaching de l'aîné renforce le mental et le physique du cadet et que la relève soit bien préparée dans le triple saut.

Après la grande satisfaction du mercredi 20 mars, la délégation burkinabè à Accra, voire le pays tout entier, attend l'entrée en compétition de Marthe Koala, en saut en longueur dames. Une autre digne ambassadrice du Burkina par le sport, véritable chance pour une autre médaille d'or à ces jeux africains.

En attendant, après cette énième victoire, Hugues Fabrice Zongo est véritablement un Etalon qui vole haut d'une compétition à l'autre. Vivement les JO de Paris !