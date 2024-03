Afrique: Préliminaires CAN 2025 - Se mettre à l'abri dès ce soir

Le Club M jouera son premier match comptant pour les préliminaires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2025) ce soir contre le Tchad. Sur le papier, Maurice est donné largement favori alors que le Tchad - qui a connu une préparation tronquée - doit évoluer loin de ses terres. Les quadricolores, emmenés par plusieurs binationaux, tenteront de se mettre à l'abri dès cette manche aller pour mieux aborder le match retour le 26 mars à domicile.

Deux petits matches pour espérer intégrer les qualifications de la CAN 2025, ce qui constituerait plusieurs expositions sur la scène internationale au cours des prochains mois. Même si, sur le papier, les joueurs de Fidy Rasoanaivo semblent être les favoris pour cette double confrontation, il reste encore à prouver sur le terrain que le Club M peut sortir un résultat positif.

Comme souvent toutefois, les polémiques entourant cette sélection n'ont pas manqué. On sait que le choix de Fidy Rasoanaivo au moment de sélectionner les joueurs a parfois été dicté par la Mauritius Football Association (MFA). Les faits les plus marquants demeurent la non-sélection du trio évoluant dans le championnat réunionnais, en l'occurrence Emmanuel Vincent-Jean, Fernando Jackson et Ashley Nazira. Le défenseur latéral, Damien Balisson, n'a pas été retenu non plus alors qu'il réalise une saison de feu avec La Cure Waves. Tout ce que l'on espère maintenant, c'est qu'il n'y aura pas de regrets en termes de performance et de résultat. «Je reste positif sur ces deux matches. Je crois vraiment que l'on peut se qualifier. Je ferai tout pour offrir cette qualification à Maurice. On doit se qualifier dès le match aller», avait souligné le sélectionneur.

Au niveau du XI de départ, le technicien malgache devrait titulariser dans les cages Dorian Chiotti qui évolue du côté du FC Chamalières en France. Il a écrit une belle partition contre l'Angola en novembre et il a la confiance du sélectionneur. La charnière centrale composée de Dylan Rose et du capitaine Lindsay Rose a aussi bien fonctionné et devrait être reconduite.

Les groupes

Maurice

Gardiens : Kevin Jean-Louis, Dorian Chiotti, Jininio Darbon

Défenseurs: Jordan François, Bernard Jubeau, Dylan Collard, Steeler Hortance, Wilson Mootoo, Lindsay Rose

Milieux de terrain : Yannick Aristide, Adel Langue, Jeremy Villeneuve, Adrien François, Kevin Bru, Stephan de Robillard, David Aristide, Allan Wan Kut Kai, Krsna Panchoory, Adrien Botlar

Attaquants : Aurélien François, Mike Gaspard, Cooper Legrand, Marcus Dimanche

Tchad

Adaoussou Matthieu, Allambatnan Gabin, Abdraman Barka, Acyl Mbogo, Amine Hiver, Ahmat Abdraman, Abdelrazak Abdallah, Bakhit Djibrine, Charles Tchouplaou, Djela Bambara, Eric Mbangossoum, Frederic Djoeta, Goudja Azaz, Hissein Ousman, Mahamat Thiam, Mahamat Ahmat Kita, Marius Mouandilmadji, Masra Yannick, Moussa Doctor, Ninga Ndonane, Ninga Casimir, Ousmane Biani, Yves Allarabaye, Youssouf Abanga, Youssouf Ahmat

Deuhb Zyzou, chroniqueur sportif pour Tchadinfos : «On a des ailiers qui vont vite»

Jamais qualifiés pour une phase finale de la CAN, les Sao vont encore tenter leur chance. Présents parmi les équipes mal classées du continent, ils doivent passer par le tour préliminaire pour espérer intégrer la phase de groupes.

Face à Maurice, la sélection nationale dispose d'une équipe jeune qui peut faire la différence. «Nous avons une équipe très jeune. Au niveau de l'attaque, on a des ailiers qui vont vite. C'est une très bonne chose. On peut compter notamment sur Marius. Les Tchadiens attendent aussi beaucoup de Ninga Casimir. La majorité des joueurs évoluent dans le championnat du Tchad donc ils se connaissent», souligne Deuhb Zyzou, chroniqueur sportif.

Au niveau des cages, Allah-Mbatna, est en «pleine forme», constate-t-il. «Il joue à Coton-Sport de Garoua au Cameroun. Il sera donc chez lui lors de ce match aller. L'autre atout, c'est le public tchadien. On a une forte communauté là-bas», relève Deuhb Zyzou.

Les Sao ont aussi des défauts. Par exemple, cette équipe a peu d'expérience. La majorité des joueurs évolue au niveau national, un contexte pauvre. «La plupart des joueurs évoluent dans le championnat du Chari Baguirmi. Il faut se le dire, c'est un championnat qui n'a pas de niveau, qui n'est pas compétitif. Certains joueurs en sont à leurs premières sélections. Ils auront peur de mal faire», indique le chroniqueur sportif. Il y a également la défense des Sao qui est fébrile. «La défense n'est pas très agressive», observe-t-il.