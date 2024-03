Algérie: Le théâtre régional Sonia de Skikda accueillera les qualifications régionales au 55ème Festival national de théâtre amateur

SKIKDA — La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji a annoncé, jeudi à Skikda, que les qualifications régionales au 55ème Festival national de théâtre amateur, prévu en mai prochain à Mostaganem, se dérouleront au théâtre régional Sonia de Skikda, qu'elle avait inauguré le matin même après une profonde opération de restauration.

"Cette décision fait suite à une demande en ce sens du commissaire Festival national de théâtre amateur, Mohamed Tekirat" (qui l'a accompagnée lors de cette visite), a indiqué la ministre lors d'une conférence de presse en marge de sa tournée dans la wilaya de Skikda où elle a inspecté et inauguré plusieurs structures relevant de son secteur.

Elle a rappelé que le festival de Mostaganem était "l'un des plus importants, des plus anciens et des plus prestigieux festivals dédiés au théâtre amateur, en Algérie mais également dans le monde".

L'organisation à Skikda des éliminatoires pour la région Est de ce Festival, après qu'elles se soient déroulées à Annaba et à Constantine, "donnera un nouvel élan au mouvement théâtral dans la wilaya de Skikda où le 4ème art a su rester présent malgré la fermeture du théâtre régional pendant des années pour les besoins de la restauration", a-t-elle ajouté.

Mme Mouloudji a fait savoir, d'autre part, que le théâtre régional de Skikda a « bénéficié d'une enveloppe financière supplémentaire de 180 millions de dinars afin de compléter l'acquisition des équipements scéniques de pointe ».

Par ailleurs, lors de sa visite du théâtre romain, dans le centre de Skikda, la ministre a souligné que cet espace culturel sera " prochainement" rouvert au public et ce, "en concrétisation de la nouvelle approche économique du secteur de la culture visant l'optimisation de l'exploitation des structures culturelles".

Elle a suggéré, à ce propos, la conclusion de conventions que la direction de ce théâtre "peut passer une convention avec le Théâtre régional de Skikda pour pouvoir abriter des représentations théâtrales".

La ministre de la Culture et des Arts a également indiqué que la wilaya de Skikda a bénéficié, cette année de la réévaluation de trois projets liés à l'équipement et à l'approvisionnement en ouvrages de 3 bibliothèques de lecture publique.

Au cours de cette visite à Skikda, Mme Mouloudji a présidé une cérémonie d'inauguration d'une bibliothèque principale de lecture publique, d'une bibliothèque urbaine à la cité Bouabbaz, et de la salle de cinéma "El Alia", réhabilitée pour un montant de 144 millions de dinars.

Elle a également inspecté les travaux d'aménagement et de réhabilitation du centre culturel Hassen-Chebli en vue de sa conversion en musée national archéologique, et le palais Meriem Azza (ou château Bengana), l'un des monuments historiques les plus anciens (construit en 1913) et les plus importants de la wilaya.

La ministre avait auparavant, à l'entame de sa visite, présidé la cérémonie officielle de réouverture du théâtre régional de Skikda, objet d'une importante opération de restauration qui a nécessité la fermeture de l'édifice durant 10 ans.

Le théâtre régional de Skikda a été baptisé, à cette occasion, du nom de la célèbre comédienne et metteure en scène Sonia, de son vrai nom Sakina Mekkiou, décédée en mai 2018.

Mme Mouloudji devait assister, en soirée, à la première représentation au théâtre régional "Sonia" depuis sa réouverture.

Ce sera, en l'occurrence, la pièce "El Flouka" interprétée par Seifeddine Bouha et Sabrina Korichi, suivie d'un gala artistique où le Malouf sera à l'honneur avec l'artiste Ahmed Chekat.

La ministre de la Culture et des Arts était accompagnée, lors de cette visite, de plusieurs artistes algériens parmi lesquels Mohamed Tekirat, Hassan Kechache, Lamri Kaouane et Abdelhamid Rabia, ainsi que de plusieurs directeurs de théâtres régionaux et du directeur du Théâtre national Mahieddine- Bachtarzi, Mohamed Yahiaoui.