Algérie: Boughali à la tête d'une délégation parlementaire pour participer aux travaux de la 148e AG de l'UIP à Genève

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, prend part, à la tête d'une délégation des deux chambres du Parlement, aux travaux de la 148e assemblée générale de l'Union interparlementaire (UIP) et aux réunions connexes, prévues à partir de vendredi à Genève, indique un communiqué de l'APN.

Ces travaux, qui se poursuivront jusqu'au mercredi prochain, constitueront "une occasion importante pour la délégation parlementaire algérienne d'examiner les moyens de renforcer la coopération parlementaire avec les Etats membres de l'UIP mais aussi pour défendre les positions de l'Algérie vis-à-vis des différentes questions sur la scène internationale", précise le communiqué.

Le réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés (MNA) tiendra sa 3e réunion en marge de ces travaux, avec la participation d'une délégation de l'APN, ajoute la même source.

La délégation parlementaire de l'APN comprend M. Moundir Bouden, vice-président de l'APN, président du groupe géopolitique africain et membre de la Commission consultative de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent de l'UIP, Mme Farida Ilimi, vice-présidente du forum des femmes parlementaires et membre du bureau de la Commission permanente de la démocratie et des droits de l'homme de l'UIP, et M. Mohamed Anouar Bouchouit, membre du bureau du forum des jeunes parlementaires et du bureau de la Commission permanente de la sécurité et de la paix internationales de l'UIP.

Le Conseil de la nation sera représenté par son vice-président, Ahmed Kherchi, ainsi que les sénateurs Fouzia Benbadis, Abderrahmane Guenchouba et Kamel Khelifati.

Quant à la délégation de l'APN participant à la réunion du réseau parlementaire du MNA, elle comprend les députés Ali Tarbagou, Soumia Belkacem et Khadidja Belkadi, conclut la même source.