Afrique: Burkina Faso # Libye - Les Etalons promettent de livrer « un match sérieux »

Les Etalons disputent ce soir, 22 mars (22 h GMT) au Stade Père Jego de Casablanca, au Maroc, un match amical international contre les Chevaliers de la Méditerranée de la Libye. Pour le nouveau sélectionneur, Brama Traoré et ses poulains, il sagit dune rencontre importante qui servira à préparer les échéances futures.

«Les joueurs et l'encadrement sont prêts ... Nous allons jouer ce premier match avec beaucoup d'enthousiasme ». Tels ont été les propos du sélectionneur des Etalons, Brama Traoré, hier 21 mars, à l'issue du dernier entrainement des Etalons avant l'opposition de ses poulains ce soir à 22 h GMT, au stade Père Jego de Casablanca, aux Chevaliers de la Méditerranée de la Libye en match amical international.

Ce face à face Burkina Faso-Libye revêt une connotation particulière pour Brama Traoré puisqu'il constituera son baptême de feu à la tête des Etalons A, lui qui na été nommé que le 11 mars dernier comme sélectionneur national.Pour cette confrontation, il a préparé son équipe pendant trois jours dans la capitale économique marocaine et l'accent a été mis sur les stratégies défensive et offensive afin de livrer le match le plus correct possible.

De retour en sélection après quelques années minées par des pépins physiques, l'attaquant du Shaktar Donetsk, Franck Lassina Traoré a indiqué que ce match « particulier » a été bien préparé dans une bonne ambiance.« Il s'agit d'un match amical mais important parce que c'est le premier match du coach. Pour certains joueurs, ce sera aussi leur premier match donc nous allons l'aborder avec tout le sérieux possible », a-t-il souligné.

Abondant dans le même sens, Aziz Stéphane Ki a estimé que dans la situation actuelle des Etalons, tout match doit être gagné pour préparer d'autres afin de former une meilleure équipe possible. Surtout, a ajouté le milieu offensif des Young Africans de Tanzanie, après une CAN ratée il faut tirer les leçons, « redoubler d'effort pour être meilleur individuellement et collectivement ».

C'est connu, plusieurs cadres des Etalons sont absents pour ce match amical, mais selon Brama Traoré, ceux présents tels que Franck Lassina Traoré, Edmond Tapsoba, Blati Touré et Stéphane Aziz Ki ont revêtu le costume d'aînés et de guides pour les nouveaux.« Les jeunes joueurs sont entre les mains de leurs grands frères. Ils sont venus trouver d'autres plus expérimentés qui les ont pris sous leurs ailes afin de leur montrer le chemin », a-t-il précisé. A 24 h du match, le sélectionneur des Etalons dit avoir en tête son onze de départ qui ira défier les Chevaliers de la Méditerranée.Le brassard au plus ancien du groupe

Sans rentrer dans les détails, il a juste annoncé de nombreux changements par rapport aux dernières rencontres des Etalons. « Il y aura beaucoup de changements. Il y a des joueurs que nous devons voir, observer leur état de forme avant de nous fixer sur les choix dans le futur », a prévenu Brama Traoré. Qu'à cela ne tienne, l'ancien sélectionneur des Etalons la signifié lors dune conférence de presse le 17 mars dernier, il a besoin d'un milieu de terrain travailleur qui protège la défense, c'est-à-dire un bloc des Etalons solide pour permettre aux attaquants d'aller vite à lavant lors des transitions offensives.

Cependant, Brama Traoré a déjà un casse-tête au poste de latéral droit puisque le défenseur de Luton Town, en première League, Issa Kaboré n'a toujours pas rejoint ses coéquipiers à Casablanca.« Issa a oublié ses documents administratifs dans un centre commercial. Sinon il devait être là depuis le mardi soir (NDLR : 19 mars). Il a fait une déclaration de perte et tout va s'arranger d'ici là », a justifié le sélectionneur national sur l'absence de l'ancien défenseur de Rahimo FC.

En attendant, le Burkina Faso et la Libye croisent les crampons ce soir, cinq ans après leur dernière confrontation (en septembre 2019) qui s'était soldée par une victoire des Etalons sur la petite des marques (1-0). Le moins que l'on puisse dire est que les rescapés de ce match côté burkinabè que sont Edmond Tapsoba, Blati Touré, Kilian Nikiéma et Franck Lassina Traoré affronteront une formation des Chevaliers de la Méditerranée en forme, car n'ayant perdu aucun de leur cinq derniers matchs(4 victoire et 1 nul).Et une petite curiosité, qui portera le brassard de capitaine ? « J'attends de voir. Je vais donner le brassard au plus ancien du groupe pour les deux matchs », a fini par lâcher Brama Traoré, sous l'insistance des journalistes.