Congo-Kinshasa: La REGIDESO annonce un programme de renouvellement de sa tuyauterie à Kinshasa

La Régie de distribution d'eau (REGIDESO) annonce le lancement prochain de son programme de renouvellement du réseau de ses tuyaux de distribution d'eau dans des quartiers de la ville de Kinshasa. L'annonce a été faite le 21 mars, en marge de la commémoration de la Journée mondiale de l'eau, célébrée le 22 mars de chaque année.

Le directeur général de la REGIDESO, David Tshilumba, indique que, pour réussir ce programme, une entreprise de fabrication des tuyaux est en cours de construction dans la Zone économique spéciale de Maluku:

« A Kinshasa, nous avons plus de 6 000 kilomètres des tuyaux qui ont vieilli. Il faut un programme pour les remplacer. On ne va pas importer 6 000 kilomètres des tuyaux. C'est de la folie parce que nous allons dépenser beaucoup d'argent dans la logistique, dans le transport, dans les frais des douanes, etc ».

Raison pour laquelle la REGIDESO est en train de construire une entreprise de production des tuyaux à Kinshasa, "qui va être l'une des plus grandes en Afrique centrale, pour couvrir non seulement les besoins de Kinshasa mais nous pouvons alimenter tous les centres du pays, tout l'ouest du pays, une partie de l'est du pays, etc, avec cette usine », a poursuivi David Tshilumba.

La vétusté des tuyaux explique la fuite d'eau observée dans beaucoup de quartiers de la ville. Dans d'autres, l'eau coule difficilement de robinets; les conduites étant pratiquement bouchées.