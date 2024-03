Congo-Kinshasa: Mahagi - Près de 1950 ménages des déplaces bénéficient d'une assistance en articles ménagers

Près de mille neuf cent cinquante ménages des déplacés des trois villages de l'aire de santé Kepira, dans la chefferie d'Angal, territoire de Mahagi (Ituri), ont reçu mardi 19 mars divers articles ménagers. Ces articles ont été distribués par l'ONG Programme de promotion de soins de santé primaire (PPSSP), sur financement du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF).

Cette assistance est constituée de sceaux, bidons, savons de lessive, de serviettes hygiéniques pour les femmes en âge de procréation, et des moustiquaires.

Selon l'ONG PPSSP, ces ppersonnes avaient été forcées de quitter leurs villages en décembre et janvier derniers à cause des conflits communautaires et les incursions des miliciens de la CODECO à Sondu, Afoyorwoth, Usigo 1 et 2, Shaba 1 et 2, Zii, Gele, Manzetele, Yilo et Tali Tali.

« Après une évaluation faite sur le terrain, il s'avère que cette population était vraiment dans le besoin. Comme ces habitants, en fuyant ils avaient tout laissé derrière eux, cette assistance est juste une manière de leur venir en aide, tant soit peu, pour qu'ils recommencent une nouvelle vie», a indiqué Trésor Muyumba, le chargé de communication de l'ONG PPSSP.

Cette assistance a été saluée par les bénéficiaires. L'une d'entre eux témoigne :

« Nous avons reçu plusieurs articles ménagers. Comme nous, les femmes, avons reçu des pagnes, des casseroles pour cuisiner, des serviettes hygiéniques. Cela va vraiment nous aider. C'est dans ce cadre que nous remercions l'ONG PPSSP ».

Par ailleurs, l'UNICEF a récemment distribué dans la même zone certains outils tels que des scies à bois, des marteaux, des pioches, bêches pour permettre à la communauté de construire des latrines et réaliser d'autres travaux communautaires.