Congo-Kinshasa: Tshopo - Mise en garde contre la perception illicite des frais à l'examen d'Etat

Plusieurs écoles en majorité privées continuent à exiger aux finalistes du secondaire le paiement de certains frais non repris dans les instructions du ministère de l'Enseignement primaire secondaire et technique (EPST) dans la province de la Tshopo, notamment les frais de stage et la rédaction du rapport y afférent.

La direction provinciale de l'EPST/Tshopo 1 a mis en garde, lors de la mission d'itinérance hebdomadaire du mercredi 20 mars, contre mauvaises pratiques observées dans ces établissements scolaires. Elle a appelé les chefs de ces établissements à se conformer pour ne pas énerver la loi.

Alain Mwimbi Mwimbi, directeur provincial de l'EPST/Tshopo1 a promis des sanctions à l'encontre des gestionnaires récalcitrants :

« Il y a certains chefs d'établissements qui ont commencé à demander de l'argent aux enfants ; 50 000, 100 000 francs congolais aux enfants pour leur dire nous allons faire pour vous le rapport de stage, nous sommes en train de lutter contre ce fléau -là. Tous les chefs d'établissements qui sont encore dans ces pratiques, nous leur demandons d'arrêter pour ne pas énerver les instructions et rencontrer la rigueur de la loi. Qu'il soit inspecteur, qu'il soit de la DINACOPE, ou de la direction provinciale, tout celui qui s'évertue dans ces antivaleurs et tout celui qui se sent vexé ou lésé qu'il nous amène des éléments probants pouvant nous amener à sanctionner sévèrement ».

D'après ce responsable de ll'éducation nationale, certains parents sont aussi complices dans ces pratiques, parce que « tout candidat, tout parent qui se voit léser, à qui on demande de cet argent, doit ddénoncer ».