Congo-Brazzaville: Gastronomie - Le chef Thianslly Madzou Moukassa présente ses distinctions au public brazzavillois

Après avoir remporté le trophée de la Main d'or et la médaille du Pouch of gold lors du championnat mondial de la cuisine qui s'est tenu le 4 mars dernier à Saint-Pétersbourg, en Russie, Thianslly Madzou Moukassa, de retour à Brazzaville, a organisé, le 21 mars, une rencontre en vue de partager son expérience et présenter ses deux distinctions au grand public.

C'est tout naturellement à la Maison russe que s'est déroulée la cérémonie de présentation du chef Thianslly Arlych Madzou Moukassa grâce à qui le drapeau tricolore du Congo a été honoré sur le plan international. Entouré de Maria Fakhrutdinova, directrice de la Maison russe, et de Sylvain Mbouiti, directeur de l'Impulsion et de l'Accompagnent du ministère des Petites et moyennes entreprises, l'heureux récipiendaire est revenu longuement sur son expérience mémorable en Russie. Pour ce concours initié par la Fédération mondiale des cuisiniers, pâtissiers et restaurants sportifs, ils étaient au départ trois à être contactés, finalement il a été le seul à pouvoir y participer.

« Avant mon départ pour la Russie, j'ai été coaché par l'Agence congolaise de normalisation et de la qualité qui m'a encadré sur la prise de parole en public et la présentation des plats. Sur place, il y avait plusieurs compétitions, à savoir la cuisine du terroir, la pâtisserie, le championnat de groupe. Bref, il y avait plusieurs activités. Mon choix s'était porté sur la cuisine du terroir ou nationale », a-t-il expliqué.

Comme mets présentés durant la compétition par le chef congolais qui compte une expérience de plus de dix ans dans le domaine de la gastronomie, l'on a noté la mouambe, le bouillon sauvage, le bouillon de poisson d'eau douce à la nage et l'émietter de poisson salé à la purée de légumes au jardin d'Éden. « Au terme de la compétition, j'étais très honoré d'être doublement primé. Je ne m'attendais pas que j'allais gagner car mon idée c'était d'aller pour apprendre. J'étais tellement heureux que je n'ai pas pu contenir mes larmes. Je suis très heureux et je suis très content pour ce sacre. Aussi, je remercie tous ceux qui m'ont soutenu, notamment la ministre Jacqueline Lydia Mikolo, le Figa, la Fondation Congo assistance, aujourd'hui la Maison russe et bien d'autres personnes », a confié le chef Thianslly Arlych Madzou Moukassa.

Au cours des échanges, il a également évoqué quelques difficultés auxquelles il a été confronté, à savoir la question de l'âge, la barrière de la langue au point où il a dû travailler avec un interprète en vue de faciliter les échanges, le climat en raison du froid intense, la concurrence de taille car il y avait également des chefs très expérimentés provenant d'autres pays. Malgré cela, le chef Madzou Moukassa s'est considérablement surpassé. « Quand on réussit à faire un tel exploit, on ne peut qu'être fier. Mon secret, c'est le savoir-faire et la détermination. Tu peux avoir du talent, mais quand tu n'as pas la détermination, c'est zéro. Moi, je travaille dur. Il y a des moments où je dors très tard car il me faut innover », a-t-il indiqué.

Parti de rien pour devenir héro aujourd'hui, le chef Madzou Moukassa invite la jeunesse à oser. « Pour moi, l'échec c'est de ne pas oser. Mon rêve aujourd'hui est d'ouvrir un restaurant qui ne proposera que de la gastronomie congolaise, de la ferme à l'assiette, à travers des plats naturels. Le but étant de manger et boire congolais. Ce sera un atout pour les entrepreneurs agro-alimentaires locaux », a-t-il souligné.

Après son témoignage, le chef Madzou Moukassa a été soumis à une série de questions de la part du public admiratif de son parcours et de sa bravoure. S'en est suivie la démonstration de quelques plats à base de produits locaux et d'ailleurs par le chef étoilé. Il a, par ailleurs, invité le public à une dégustation de ses mets qui ont ravi les papilles de plusieurs participants.

Formé dans le cadre du Projet de développement des compétences pour l'employabilité, Thianslly Arlych Madzou Moukassa s'est spécialisé dans la cuisine, la pâtisserie et la restauration. Promoteur du centre de formation 2M services, spécialisé en hôtellerie à Brazzaville, il a, à son actif, formé plus de trois cents jeunes et déjà remporté plusieurs trophées à l'international.