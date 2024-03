Angola: La secrétaire d'État exhorte les universités à mobiliser des fonds

Lubango (Angola) — La secrétaire d'État à la Science, Technologie et Innovation, Alice de Ceita e Almeida, a appelé, à Lubango, Huíla, les institutions d'enseignement supérieur publics et privés à être plus attentifs aux différentes formes de financement disponibles pour le développement de la recherche scientifique.

La responsable a lancé cet appel jeudi, en marge de la réunion qu'elle a tenue avec les responsables de ces institutions de la province de Huíla, dans le cadre de sa visite pour vérifier le niveau d'organisation et de fonctionnement de la recherche scientifique dans l'académie de Huíla.

La rencontre a eu lieu à l'Institut Supérieur de Science de l'Education (ISCED) de Huila, dont l'objectif était de consulter les institutions, leurs lignes de recherche scientifique, l'origine du financement, la promotion de l'entrepreneuriat, l'employabilité, entre autres questions.

Se confiant à l'Angop, dans cette ville, au terme de sa visite d'une journée dans la province de Huila, Alice de Ceita e Almeida a considéré que les activités de science, technologie et innovation dans les institutions d'enseignement supérieur sont "en bonne voie".

Elle a précisé qu'au cours de la réunion, chacune des six institutions présentes a présenté les actions développées en matière de recherche scientifique, de promotion de l'entrepreneuriat et d'employabilité, mais elle a estimé qu'il y avait un manque de diffusion de ces acquis.

%

La responsable a souligné que l'une des préoccupations soulevées était le problème du financement, qui touche toutes les institutions, mais qui est connu du ministère de l'Enseignement supérieur, qui travaille déjà pour inverser la situation.

"Nous appelons les établissements d'enseignement supérieur à connaître les différentes formes de financement qui existent et à se candidater, à travers le Budget général de l'État (OGE), qui contient une part spécifique pour la recherche", a-t-elle expliqué.

Le processus de visites pour vérifier le niveau d'organisation et de fonctionnement de la recherche scientifique dans les institutions publiques et privées d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et de développement du pays a commencé en 2023 et Huila est la quatrième province, après Luanda, Huambo et Malanje.