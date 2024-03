Angola: Le ministre attire l'attention sur le respect des règles de radiodiffusion

Luanda — Le ministre des Télécommunications, Technologies de l'Information et Communication Sociale, Mário Oliveira, a rappelé vendredi, à Luanda, que le processus de radiodiffusion doit être réalisé dans le strict respect des règles, notamment du point de vue de l'utilisation des fréquences au niveau du signal.

Intervenant à l'ouverture de l'atelier sur le « Dialogue avec le Régulateur », le gouvernant a soutenu que la question de la puissance rayonnée, de l'écart de modulation et de la bande passante du canal doit être prise en compte dans ce processus, sous peine de non-respect à l'environnement.

Les dommages, a-t-il expliqué, pourraient concerner la santé humaine, ainsi que des interférences dans les canaux ou services adjacents, en mettant l'accent sur le service mobile aéronautique, qui prend en charge les communications entre les avions et les tours de contrôle et le service auxiliaire de signalisation pour la navigation aérienne.

Le gouvernant a rappelé que la radiodiffusion joue un rôle essentiel dans le processus d'éducation, d'information et de formation socioculturelle et économique, étant un moyen visant à diffuser l'information et d'autres contenus connexes, auxquels la grande majorité de la population a accès en tant qu'auditeur.

Mettant l'accent sur la nécessité de garantir le contrôle du spectre radioélectrique, Mario Oliveira a souligné que l'Exécutif angolais a chargé l'Institut angolais des télécommunications de mettre en oeuvre le système intégré de gestion du spectre radioélectrique et de numérotation, dont les résultats ont été visibles dans l'amélioration continue des conditions de travail et fiscalisation proactive du spectre au niveau du territoire national.

Sous le thème « Paramètres techniques de la radiodiffusion », l'événement visait à rassembler et à promouvoir le dialogue entre l'organisme de réglementation, les opérateurs de radiodiffusion et d'autres parties intéressées sur les questions liées aux processus et procédures réglementaires du marché des communications électroniques.

Des membres du ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, des PCA d'organes médiatiques publics et privés, ainsi que des directeurs de plusieurs stations de radio étaient présents à l'événement.