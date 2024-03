Angola: Un diplomate réaffirme les efforts du pays pour réaliser la Vision 2050

Luanda — L'ambassadeur d'Angola aux Emirats Arabes Unis (EAU), Júlio Maiato, a réaffirmé jeudi, à Abou Dhabi, l'engagement du pays à réaliser la Vision 2050 de la SADC.

Le diplomate indique que l'Angola, en sa qualité de président par intérim de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC), continuera à développer des actions visant à réaliser la Vision 2050 de l'organisation africaine.

Cette stratégie envisage une région australe politiquement et socialement stable, pacifique et économiquement développée, avec justice et liberté pour ses citoyens.

L'ambassadeur Júlio Maiato a réaffirmé cette position lors d'une réunion des ambassadeurs et chargés d'affaires d'Afrique Australe accrédités dans ce pays du Moyen-Orient.

Le diplomate, qui s'exprimait en tant que président du Groupe des ambassadeurs de la SADC aux Émirats arabes unis, a souligné la devise adoptée pour les célébrations de la Journée de libération de l'Afrique australe (23 mars) : « Pour le développement socio-économique de l'Afrique australe, honorons les combattants de la Bataille de Cuito Cuanavale ».

Júlio Maiato a rappelé la bataille mémorable sur le sol angolais qui a précipité l'effondrement du régime de l'apartheid et la tenue des élections qui ont donné la victoire au gouvernement démocratique à majorité noire de l'ANC.

Il a ajouté que l'Afrique était ainsi libérée d'un régime oppressif, discriminatoire et abominable.

"Cette rencontre entre frères sert surtout à rendre un simple hommage à tous les héros et héroïnes pour leurs énormes sacrifices au cours des mois de combats qui ont abouti à la victoire le 23 mars 1988", a-t-il dit.

Júlio Maiato a évoqué les énormes défis du continent qui impliquent la réalisation de la liberté, une croissance inclusive et un développement durable, y compris les difficultés naturelles telles que les sécheresses prolongées, la prévalence du SIDA et la pauvreté.

C'est pourquoi il a appelé tout le monde à travailler ensemble pour résoudre des axes fondamentaux tels que la promotion de la croissance et du développement économique, la réduction de la pauvreté, l'augmentation de la qualité de vie des personnes et l'assistance aux plus défavorisés, ainsi que le développement de valeurs, de politiques et de systèmes et des institutions communs.

Il a décrit la nécessité de parvenir à une complémentarité entre les stratégies et programmes nationaux et régionaux, de promouvoir et de maximiser l'utilisation efficace des ressources de la région, d'assurer l'utilisation durable des ressources naturelles et la protection de l'environnement.

Celles-ci doivent également renforcer et consolider les affinités culturelles, historiques et sociales entre les pays de la région.

Le diplomate répond également pour le Royaume de Bahreïn, l'État du Koweït, l'Afghanistan (actuellement Émirat islamique d'Afghanistan) et la République islamique du Pakistan, ainsi que pour l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA) basée à Abou Dhabi.

Le 23 mars, célébré comme la Journée de la libération de l'Afrique australe, marque un nouvel anniversaire de la bataille historique de Cuito Cuanavale, une période au cours de laquelle les forces armées du régime d'apartheid sud-africain ont subi une défaite embarrassante, qui a brisé les mythes d'invincibilité et de suprématie raciale qui soutenaient le régime politique d'alors en Afrique du Sud.

La bataille a accéléré la mise en oeuvre de la résolution 435 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'indépendance de la Namibie, qui aurait lieu effectivement le 21 mars 1990.