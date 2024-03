Angola: Le pays et São Tomé et Príncipe signent un instrument juridique

Luanda — Un "Acte d'engagement" pour renforcer les relations de coopération entre les deux pays a été signé jeudi, à Luanda, par les Républiques d'Angola et de São Tomé et Príncipe.

L'instrument juridique, lors de la première réunion du Comité de suivi du processus verbal de coopération stratégique Angola-São Tomé, a été signé par le secrétaire d'État à la Coopération internationale et aux communautés angolaises, Domingos Vieira Lopes, et par Afonso Varela, conseiller du Premier ministre de São Tomé.

Selon un communiqué de presse, en substance, le document susmentionné consiste à redéfinir une nouvelle stratégie de coopération entre les États respectifs, dans les domaines politique, économique, commercial, touristique, des transports, du pétrole et du gaz, entre autres secteurs.

Réunion

Les délégations de l'Angola et de São Tomé et Príncipe se sont réunies, dans le cadre du Comité de suivi du processus verbal de coopération, dans le but d'analyser les considérations liées au "partenariat stratégique pour une plus grande intégration économique" entre les deux États et également à "la promotion et l'attraction des investissements privés" de l'Angola à São Tomé et Príncipe et vice versa.

Dans le cadre de la coopération privilégiée entre les deux républiques, son cadre juridique repose sur l'Accord général d'amitié et de coopération, signé le 19 février 1978.

São Tomé et Príncipe est un pays insulaire africain proche de l'équateur, situé dans le golfe de Guinée. Elle compte une population d'environ 160 000 habitants et son principal potentiel est la production de café, la pêche, l'agriculture et le tourisme, entre autres.