Afrique Centrale: L'Angola est le médiateur d'une réunion de haut niveau entre le Rwanda et la RDC

Luanda — L'Angola a assuré la médiation, jeudi (21), à Luanda, d'une réunion de haut niveau entre les délégations du Rwanda et de la République Démocratique du Congo (RDC) pour analyser la question de la sécurité et de la paix à l'est de ce pays, dans la région australe continent.

Les délégations ont été conduites par Christophe Pen'Apala, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC, et Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Rwanda, sous la facilitation de l'Angola, représenté par une délégation conduite par le ministre des Relations Extérieures, Tête António.

Selon un communiqué, la réunion ministérielle s'est déroulée dans un climat cordial, agréable et serein, marqué par l'optimisme quant à la réalisation d'une paix durable, les ministres étant convenus à l'occasion de tenir une deuxième réunion, au niveau ministériel, d'ici quelques jours, dans la capitale angolaise.

La réunion visait à relancer les bases d'un dialogue constructif et du processus de paix, de stabilité et de sécurité en République démocratique du Congo, conformément à la décision prise lors des réunions tenues à Luanda par le Président de la République, João Lourenço, et ses homologues de la RDC et du Rwanda, respectivement, Félix Tshisekedi et Paul Kagame.

Plusieurs groupes armés locaux et étrangers opèrent dans l'est de la RDC, mais le Mouvement du 23 mars (M23) est le plus important de tous et recevrait, semble-t-il, le soutien des autorités rwandaises.

Composé principalement de Tutsi de souche, le M23 prétend lutter pour défendre les Tutsis congolais contre la discrimination et les groupes extrémistes tels que les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR), une milice rebelle de souche hutue.