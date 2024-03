Afrique Australe: Le travail des enfants analysé lors de la réunion des ministres de la SADC

Lubango — La migration de travail et le code de conduite sur le travail des enfants de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) seront analysés de la réunion des ministres de l'Emploi et du Travail et des partenaires sociaux, qui s'ouvre dimanche, à Lubango, province de Huila.

L'information a été fournie vendredi, à Lubango, par le chef du département de la zone d'échange du ministère de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale (MAPTSS), Alberto Francisco, affirmant que toutes les conditions logistiques et de sécurité ont été créées.

Lors d'une conférence de presse, le responsable a déclaré que lors de cet événement, le rapport sur la mise en oeuvre du plan d'action de la SADC sur la migration de la main-d'oeuvre 2020-2025 serait présenté.

L'état de la signature et de la ratification du protocole d'emploi et de travail de la SADC, ainsi que le rapport sur l'état du marché du travail dans l'organisation et les normes internationales du secteur dans la Communauté, seront d'autres questions à débattre durant cette rencontre.