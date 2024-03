Congo-Brazzaville: Cubana carnaval party - La première édition démarre le 30 mars

Du 30 au 31 mars, le label " Desperados" entend organiser la première édition de la manifestation culturelle dénommée "Cubana carnaval party" afin de permettre à la population congolaise de découvrir la culture cubaine.

La manifestation inédite vise à rassembler les citoyens congolais, d'un côté, et les ressortissants cubains installés au Congo, de l'autre, autour d'un moment festif et fédérateur. Plusieurs activités sont prévues parmi lesquelles la danse, la musique, la comédie, le théâtre, les jeux concours communément appelés « tombola », la cuisine et bien d'autres encore.

De nombreux Congolais ont eu le privilège de faire leurs études universitaires et professionnelles à Cuba. Cette élite connaît bien l'ambiance, la joie et la nature festive du peuple cubain. Ceux qui n'ont jamais mis pied dans ce pays insulaire ignorent sa culture et ses valeurs.

Les organisateurs de la manifestation, qui sont d'anciens étudiants formés à Cuba, désirent aider leurs compatriotes à goûter l'ambiance et la joie de vivre du peuple cubain. « Nous sommes un peuple béni. Les Cubains le sont tout aussi. Ces derniers ont un rythme de vie relaxant, moins stressant et assez convivial. Bref, ils savent profiter de la vie. Ils vivent bien car ils ne se prennent pas trop au sérieux et s'amusent beaucoup. C'est ce message que nous voulons faire passer à nos compatriotes en organisant cette évasion momentanée que nous avons baptisée Cubana carnaval party », a expliqué Jacques Mavoungou, l'un des organisateurs.

Prévenant que l'ambiance sera électrique compte tenu du nombre des surprises agréables prévues en faveur des participants et des spectateurs, les organisateurs demandent au public de prendre massivement part à l'événement.