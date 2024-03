Congo-Brazzaville: Performance - La compagnie Sama en spectacle inédit le 25 mai

L'équipe des danseurs, percussionnistes, chanteurs et conteurs de la compagnie Sama est en pleine préparation d'un grand spectacle qui se tiendra le 25 mai à Mpissa, dans le deuxième arrondissement de Brazzaville, Bacongo. Le but étant de sensibiliser la jeunesse à la violence en milieu scolaire.

La direction artistique de la compagnie Sama est à pied d'oeuvre avec sa vingtaine d'artistes danseurs, percussionnistes, chanteurs et conteurs pour un spectacle réaliste qui aura pour base les faits sociaux, notamment la violence en milieu scolaire, la violence faite à la femme. « Nous préparons un spectacle riche en couleurs, métissé de différents styles de danses, et d'autres genres musicaux. Ceci pour établir le lien entre la tradition et la modernité », a confié Alexandre Mikouiza, directeur artistique. Lors de ce spectacle, le naturel viendra à la rencontre de l'artificiel. La chorégraphie et la musique mettront en relief le monde moderne et la tradition.

Les thèmes sociaux seront traités à travers l'art. « Les thèmes sur la violence en milieu scolaire, violence faites aux femmes et Ntété, qui est le pont entre la tradition et le monde contemporain, seront abordés », a-t-il ajouté. Les artistes de cette compagnie prônent la danse afro traditionnelle et exhibent les chorégraphies engagées qui font voyager le public dans la richesse des valeurs traditionnelles du Congo. « Sans notre tradition, on ressemblera à une feuille emportée par le vent. On doit être cet arbre qui, par sa racine principale, est capable de résister aux intempéries », a dit Alexandre Mikouiza. La compagnie met en valeur l'identité culturelle congolaise dans sa diversité pour les valeurs du vivre-ensemble.

Fondée en 1997 au sortir de la guerre, la compagnie Sama tire son nom du lari, pour vendre la tradition congolaise. Sama renvoie à la termitière. A son actif, elle a réalisé plusieurs activités : la vie au village qui retrace le passé, Mi Kuiza une projection dans le futur, Mia Nza les maux qui minent le monde, Ntété un rapport entre le passé et le temps moderne, Ntsi tu sais, violences faites à la femme. Véritable porte-parole de la cause sociale, la compagnie a participé à plusieurs scènes culturelles nationales comme le Festival panafricain de musique, le festival Maloba, le festival RIAPL, le festival Mantsina sur scène, le festival Mabina danse, le festival Boya kobina.