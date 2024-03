Congo-Brazzaville: Humour - Trois figures féminines sur scène à l'IFC

Idéale Comedy, M'vata et Nana Cépho sont les trois artistes humoristes congolaises qui ont marqué de leurs empreintes la scène du jardin de l'Institut français du Congo (IFC), le 20 mars, à la première édition du « Mercredi air libre », un nouveau concept créé sous le signe de la bonne humeur et de la découverte.

Dans l'objectif de divertir, soulager le stress ou renforcer les liens sociaux, plusieurs formes d'expression sont mises en place pour provoquer le rire, le sourire et l'amusement. Parmi elles, figure en bonne place l'humour, un excellent complément pour la santé mentale et physique de tous.

Etant donné que le mois de mars est celui qui consiste à revendiquer les droits de la femme dans le monde, Idéale Comedy, M'vata et Nana Cépho ont été à l'ouverture de cette première programmation afin de s'exprimer librement et de partager leur art tout en rendant un hommage grandiose à la femme congolaise.

Issues de l'atelier humour de l'IFC, ces humoristes extraordinaires au talent prometteur ont apporté une touche de fraîcheur et de spontanéité sur la scène. Abordant chacune des thématiques poignantes de société, jouant elles-mêmes les différents personnages à la perfection.

A l'ouverture de la soirée, Idéale comedy, vêtue d'une longue jupe noire et d'un haut décolleté coloré, a ébloui le public à travers sa joie, son rire, sa gaieté. Elle qui se fait appeler « la femme idéale » a conscientisé le public avec plusieurs thèmes, notamment la dépigmentation de la peau, la sorcellerie, la cupidité et la tromperie. Idéale s'est lancée dans la comédie en 2020. Elle a été la candidate n°6 de la compétition de stand-up en 2022 où elle a remporté son premier trophée, le prix Comedy battle révélation au détriment de ses concurrents, à savoir Chynalda, Tantine Anna de Brazzaville et Gomez premier de Dolisie.

S'en est suivie M'vata ou le village, qui s'est penchée sur les conflits des générations, le mépris, le mensonge, l'exploitation, le plagiat ainsi que les avantages et inconvénients des prénoms attribués aux enfants dès le bas âge. A en croire ses propos, « il faut faire extrêmement attention aux prénoms que nous donnons à nos enfants. Un enfant qui s'appelle Riche, s'il est destiné à être pauvre, il va accuser les oncles du village », a-t-elle expliqué. Très saluée par le public pour son talent unique, M'vata, également comédienne, maîtresse de cérémonie et voix off, a représenté le Congo en finale du concours d'humour « Mon premier Montreux » aux côtés d'Esdras Mbemba. Ce concours vise à mettre en lumière les talents africains dans le domaine de l'humour.

Nana Capho est celle qui a clôturé la soirée en mettant en exergue les problèmes de couple. Aussi, elle a rendu hommage aux artistes africains à travers la reprise de leurs oeuvres artistiques, en particulier Mariusca et Nestelia Forest (Ngo ngwani), Papa Wemba (Ye te), Singuila (Ma nature), Koffi Olomidé, Black M, Maître Gims et biens d'autres. L'occasion a permis aussi de conseiller la jeunesse féminine sur la confiance en soi, la maîtrise de soi, mais surtout le respect envers les autres.

Connue pour sa vivacité et son énergie débordante, Nana Cépho monte particulièrement en puissance depuis peu. L'artiste humoriste et comédienne congolaise a débuté sa carrière en octobre 2020 avec le casting du Brazza comedy show. Elle rejoint, ensuite, le mouvement « Yaka to seka » en 2021 et enchaîne les prestations au niveau national. Depuis, Nana Cépho a participé à plusieurs festivals comme Bonana, Tuseo, Wasobia et Africa stand-up festival.