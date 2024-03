Congo-Brazzaville: Musique - Roga Roga et Extra Musica en concert à Paris

Pour le grand rendez-vous musical qui se tiendra le 19 mai au Casino de Paris, en France, Roga Roga, par son talent, sa présence scénique, la richesse thématique de ses chansons et son professionnalisme, va encore conquérir les fans et mélomanes férus de belles sonorités. La confirmation du concert a eu lieu au cours d'un direct sur Facebook que l'artiste a organisé 15 mars dernier.

Avec un répertoire inédit et riche en chansons depuis 1994 à ce jour, Roga Roga promet de livrer un concert à la hauteur de son savoir-faire, un concert hors normes qui restera à jamais gravé dans la mémoire des amoureux de la bonne musique. A l'en croire, cela fait longtemps que le groupe ne s'est plus produit au complet dans une grande salle à Paris. Après la visite guidée de l'artiste et son staff des installations qui abriteront le concert, ils se préparent pour ce grand rendez-vous afin de donner le meilleur d'eux-mêmes et de servir au public un spectacle inoubliable.

En effet, pour la bonne organisation de ce grand événement, Roga Roga a eu un entretien avec son staff Zangul de différentes villes d'Europe dont Paris, Londres, Suisse, Bruxelles en vue de mutualiser leurs liens. « Il faut savoir que lorsque l'on est en train de préparer un projet comme celui du Casino du Paris, on doit être en communion avec les différents fans. Il a fallu se rencontrer et nous avons bâti les stratégies. Je pense qu'ils sont restés là-bas pour faire la promotion, nous aussi ici au pays, nous travaillons pour la réussite de l'événement », a expliqué l'artiste.

Ce concert, Roga Roga l'abordera avec maestria et professionnalisme devant un public dont il imagine déjà enflammé, où allégresse et émotion se mélangeront pour donner un spectacle « vitaminé » qui prendra des heures. Depuis de décennies, Roga Roga continue de marquer les esprits des mélomanes, son succès n'ayant jamais baissé. Il a gardé la même énergie, le même enthousiasme et l'envie de faire de chacun de ses concerts un moment unique de la vie. L'artiste aime manifestement la scène et dégage une belle énergie. Pendant ce concert de Paris, il donnera, de par son charisme, son professionnalisme, son énergie débordante, un aperçu de son talent. Une belle carte qui reflète une personnalité sur laquelle les mécènes et les opérateurs culturelles vont désormais compter. Roga Roga, c'est d'abord une voix puissante, fervente et généreuse qui a le grain idéal pour aborder un répertoire pleinement teinté de ndombolo et de la rumba congolaise.

Le groupe Extra Musica a des shows mémorables à son actif. Ses musiciens sont des vrais maîtres de la musique congolaise avec des atouts pour émerveiller les foules. Son patron, Roga Roga, a gagné en maturité et en notoriété au fil des années, tissant ainsi un véritable lien avec le public congolais et d'ailleurs. Pour le bonheur de ce public, l'artiste interprétera ses plus belles chansons aux sons accrocheurs, clou d'un schow généreux à la bonne humeur communicative.

Par ailleurs, l'artiste a profité du direct pour assurer les mélomanes que toutes les dispositions sont prises afin d'éviter que les incidents de la dernière fois se produisent. « Il faut savoir que cela fait plus de cinq ans que nous n'avons pas joué à Paris. La dernière fois, c'était un peu compliqué, mais cette fois-ci, c'est vraiment un grand plaisir et je tiens à remercier tous les combattants. Nous respectons leur combat et ils ont compris que la culture n'a rien à voir avec leur combat. Ils nous ont autorisé de jouer », a déclaré l'artiste.