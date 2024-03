Congo-Brazzaville: Musique - « Les vieux là nous bloquent », une collaboration de Teddy Benzo et Mixton

Dans le single aux sonorités accrocheuses, Teddy Benzo et Mixton, deux artistes rappeurs congolais, évoquent les accusations sans fondement dont ils sont victimes.

Pertinent dans le texte avec leur style musical propre, Teddy Benzo et Mixton sont connus pour leur talent. Ils font partie des artistes rappeurs congolais qui ne reculent devant rien et qui surmontent les obstacles avec beaucoup d'intelligence. Par ce single « Les vieux là nous bloquent », ils évoquent les accusations sans fondement dont ils sont victimes de la part de ceux dont ils ont aidé. « Est-ce que tango bozalaka na studio tozalaka na bino ?», ce couplet est une réponse à tous les détracteurs qui pensent qu'ils sont à l'origine de leur échec. Il s'agit là pour eux de faire comprendre à leurs détracteurs qu'ils ne doivent jamais jeter la responsabilité de leur échec sur d'autres, car le parcours de réussite n'est pas linéaire, mais plutôt rempli d'obstacles à surmonter pour pouvoir atteindre ses objectifs.

En d'autres termes, ils veulent leur dire qu'au lieu de se plaindre, ils devraient plutôt travailler pour se démarquer dans cet univers musical congolais très complexe car la détermination et la rigueur dans le travail sont les maîtres mots de la réussite. Chanté en français et en lingala, "Les vieux là nous bloquent" qui est un mélange du rap et d'Afro soul, à peine sorti, captive l'attention et reçoit des louanges, non seulement pour ses sonorités bantoues authentiques, mais aussi par le contenu du message émis.

En effet, celui que les fans appellent affectueusement « Mwana mboka », Teddy Benzo, est considéré comme l'un des rappeurs les plus en vogue au Congo. Sa musique est un mélange de rap et d'Afro soul sous forme de rythmes bantous savamment concoctés sous un temps « Old school », musique à travers laquelle il vante les mérites, les valeurs intrinsèques de l'Afrique.

Autrefois surnommé Benzular, Teddy Benzo a fait ses débuts dans l'univers du hip-hop en 1990, au sein du groupe Impartial Def, jouant avec Poki Diama et Stone, deux artistes rappeurs. Après leur départ pour l'Afrique de l'Ouest et la France, il évolue avec Fuma Strong et adhère à la production Afro centrique "PAC". C'est le début d'une longue et riche carrière qui fait aujourd'hui le bonheur de ses fans. Amoureux du basketball, Teddy Benzo, attiré par sa deuxième passion, va émerger au Gabon, puis en Afrique du Sud où il fait la connaissance de Cam, un rappeur gabonais.

Par ailleurs, Mixton, de son vrai nom Michel Mbama, est le créateur du" Boumboay", une alchimie mélangeant hip-hop et reggae aux influences des musiques africaine et congolaise. Doté d'un flow qui ne laisse pas indifférent, il s'est très vite imposé dans les années 2000 comme un jeune artiste au talent prometteur. ses prestations et son album

« A coeur ouvert », sorti en 2014, ont conforté cette renommée qui ne se dément plus puisque les fans et les mélomanes réclament toujours, à chaque scène, les morceaux connus de cet album. Sa participation remarquée au projet "Tous contre le sida ça nous fait mal", en 2017, lui a permis de faire un premier pas en tant que professionnel dans le monde de la musique, après plusieurs interventions dans différentes compétitions locales. Avec son collectif « Kimia », Mixton lance « Nous sommes le Congo », prônant l'unité du pays, la force et la richesse de la diversité ethnique.