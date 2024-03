Congo-Brazzaville: « Le Congo au féminin » - Le rendez-vous s'invite du 22 au 23 mars à Brazzaville

Initié par le cabinet Emi&Co que dirige Emilia Mambissa, le salon de la femme « Le Congo au féminin » tient sa troisième édition du 22 au 23 mars à l'hôtel Elbo. Placé sur le thème « Influence, impact et héritage », l'événement entend mettre en lumière des femmes performantes de différents domaines afin d'en inspirer bien d'autres.

Autour de la thématique de cette année, plusieurs conférences sont prévues à l'ouverture de la troisième édition du salon « Le Congo au féminin ». Parmi les thématiques qui seront débattues, on note «Trouver sa passion, sa formation et son projet» ; «Devenir entrepreneur »; «Se lancer l'e-commerce» ; «Construire son personal branding»... Quant à la seconde journée, qui marquera également la clôture du salon, les échanges porteront notamment sur «Leadership au féminin», se démarquer dans un monde d'influence» ; «L'impact des femmes dans l'innovation et l'entrepreneuriat »; «Femme pionnière, défier les normes et créer un héritage durable» ; etc.

Pour répondre à ces thématiques, les organisateurs ont misé sur plusieurs oratrices au nombre desquelles Gisèla Van Houcke, fondatrice de Zury Luxury Hair et invitée d'honneur de cette troisième édition ; Mariame Diefaga, photographe professionnelle et CEO de Maranatha ; Elfie Ilunga, promotrice et directrice générale de la radio de la femme depuis 2020 ; Awa Diarisso, secrétaire générale de l'Institut français du Congo à Brazzaville ; Nelly Berthelot, consultante en communication institutionnelle et spécialiste en plaidoyer ; Sandra Tchinianga, spécialiste en architecture bioclimatique, en développement durable dans les domaines de l'architecture et de l'urbanisme et en restructuration de quartiers précaires ; etc.

Notons qu'en parallèle des ateliers et conférences qui se dérouleront durant les deux jours de l'événement, une exposition-vente de divers produits accompagnera cette initiative. L'occasion non seulement d'apprécier le savoir-faire de toutes ces femmes qui font bouger les lignes, mais aussi de soutenir leur travail en achetant leurs produits et services.