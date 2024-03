Congo-Brazzaville: Sciences - Line Lobaloba et Mita Naomie Merveilles Dello, deux jeunes chercheuses ambitieuses

Line est svelte, de teint clair, et Naomie, haute comme trois pommes avec un teint d'ébène. Ne vous fiez pas à leurs apparences, ces deux biologistes savent ce qu'elles veulent et ce n'est pas un hasard si elles se retrouvent dans les locaux élitistes du Centre de recherches sur les maladies infectieuses, Christophe-Mérieux (ex-Orostom) à Brazzaville, sous la tutelle du Pr Francine Ntoumi.

Avec la détermination, on peut aller où on veut dixit Line

Entrer dans les rangs des femmes qui s'investissent pour éradiquer les maladies infectieuses émergentes et réémergences ainsi que les maladies tropicales négligées en Afrique, tel est le leitmotiv de Line Lobaloba, la vingtaine, étudiante en instance de thèse de doctorat à l'Université Marien-Ngouabi. « Un jour, j'aimerais que mon nom soit cité dans les rangs des femmes qui font avancer la recherche dans la lutte contre les maladies infectieuses en Afrique », dit-elle avec sourire.

Un rêve qu'elle croit possible dès lors qu'elle a franchi les portes de la Fondation congolaise de recherche médicale (FCRM) où elle travaille sur sa thèse qui porte sur « Les maladies infectieuses émergentes et les maladies tropicales ». En termes clairs, Line travaille principalement sur l'immunologie des maladies infectieuses qui consiste à cibler l'immunité due aux infections virales. Des recherches passionnantes, selon Line Lobaloba, qui espère trouver des solutions pour mettre fin à ces maladies qui font encore trop de victimes en Afrique.

Pour la Journée internationale des droits des femmes, elle recadre les choses, estimant que la journée du 8 mars « n'est aucunement une fête d'exhibition où les femmes se pavanent vêtues de pagnes et criant à qui veut les entendre des slogans, mais c'est une journée de réflexion où les femmes, et particulièrement les jeunes filles, doivent s'engager dans le travail (et peu importe le métier qu'elles font) pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie et celles des autres. Ce n'est pas facile je le sais, mais avec la détermination, on peut aller où on veut ».

Un rêve qui devient réalité

Pour Mita Naomie Merveilles Dello, 25 ans, elle fait son entrée il y a un an à la FCRM. Un rêve devenu réalité. Chose inimaginable pour la jeune fille qui a dû tenir tête à sa mère et surtout batailler fort contre son frère qui tenait absolument qu'elle fasse des études d'économie comme lui. « Quand j'ai décidé de m'orienter vers la Faculté des sciences et techniques à l'Université Marien- Ngouabi, mon frère a monté ma mère contre moi et les deux me menaient la guerre, surtout quand j'ai eu à reprendre la première année. J'en ai eu pour mon compte », relate Naomi qui se félicite d'avoir pu résister à sa famille. « C'était inimaginable pour moi, avoir une blouse, des gants, être dans un laboratoire à faire des recherches, c'est comme dans un rêve », dit la jeune fille, heureuse et gratifiante envers Mme Francine Ntoumi.

Naomie, étudiante en première année de thèse doctorale en biologie moléculaire et immunologie appliquée à la Faculté des sciences et techniques de l'Université Marien-Ngouabi, sait qu'elle n'a pas droit à l'erreur. Elle s'applique tous les jours pour donner le meilleur d'elle-même. Passionnée par ce qu'elle fait, la biologiste ne sait pas s'arrêter quand elle parle de ses recherches. « C'est ce que j'ai choisi de faire et je ne le regrette pas. Mais cela n'a pas non plus été facile pour moi, mais tout dépend de la détermination que l'on a pour ses rêves.

Mon message sur la jeune fille est qu'elle doit se réveiller et se prendre en main car rien n'est impossible, il suffit juste d'être déterminée et l'on peut faire ce que l'on veut et surtout quand on le fait avec le coeur et la passion. Car, faire ce que l'on veut nous pousse à aller loin, et non ce que les autres veulent pour vous », encourage-t-elle. Stagiaire au Centre de la recherche sur les maladies infectieuses Christophe-Mérieux de la FCRM, elle mène les travaux de recherches sur la tuberculose et entend bien révolutionner les choses dans ce domaine.