Afrique: Showcases Acces 2024 - Les candidatures toujours attendues

La fondation Music in Africa invite les musiciens basés sur le continent à déposer leur candidature avant le 15 avril prochain afin de se produire dans les showcases d'Acces à Kigali, au Rwanda, du 14 au 16 novembre prochain.

Les showcases Acces sont organisés dans différentes villes africaines et offrent une plateforme permettant aux artistes de se produire devant un public diversifié de programmateurs de salles et de festivals, de bookers, de maisons de disques et d'autres représentants de l'industrie musicale locale et internationale.

Pourront profiter de cette opportunité, les musiciens africains (artistes solo, groupes, Dj, etc.) basés sur le continent. A cette occasion, les musiciens émergents retenus pourront véritablement dynamiser leur carrière à l'échelle internationale, offrir une prestation live exceptionnelle et se préparer pour la scène internationale.

Pour prendre part à ces festivités musicales, les postulants devront respecter certaines exigences. Les participants devront, entre autres, être âgés de plus de 18 ans, être capables d'utiliser tous les genres musicaux, s'appuyer sur une prestation live et offrir de la musique originale. En outre, ils devront être disponibles pour toute la durée de l'événement et se produire le 14, 15 ou 16 novembre.

Pour postuler, les personnes intéressées devront créer un profil dans la section Music in Africa artistes & industrie en utilisant le lien sur le site de l'événement. Le profil devra inclure une biographie claire, au moins trois chansons récentes, une vidéo de concert, deux photos promotionnelles en haute résolution, des liens vers les réseaux sociaux, le site Internet et le streaming.

En plus, ces candidats devront compléter et soumettre le formulaire de candidature en ligne. Le formulaire renseigné ne pourra plus être modifié, sous quelque prétexte que ce soit, par les candidats. Ces derniers devront s'assurer de disposer de toutes les informations et documents requis avant le remplissage du formulaire en ligne. Toutefois, les candidatures qui seront envoyées par courrier électronique ne seront pas prises en compte.

Les artistes se verront accorder un pass complet leur donnant accès à l'ensemble des activités de l'événement, notamment le programme de la conférence et les workshops, les ateliers, les panels, les concerts, les temps de networking, un espace d'exposition et plus encore.

La promotion des artistes participants sera assurée sur les plateformes de Music in Africa et d'Acces (programme, newsletters, communiqués de presse, site Internet et réseaux sociaux). Les organisateurs promettent également d'assurer une couverture médiatique. Un espace dédié sera mis à disposition des artistes sélectionnés dans le lieu d'accueil d'Acces pour la vente de merchandising.

En ce qui concerne la présence à Kigali, les organisateurs demandent aux musiciens basés hors de cette ville d'être prêts à financer eux-mêmes les frais de transport. Par contre, La Fondation Music in Africa s'efforcera d'aider les artistes sélectionnés dans leurs demandes de financement auprès des réseaux et partenaires disponibles, mais ne pourra pas en garantir le succès. Seuls les frais de visa seront remboursés sur présentation des reçus.