Congo-Brazzaville: Francophonie - Un état des lieux de la langue française au pays

La célébration de la Journée internationale de la Francophonie, le 20 mars dernier à l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) de Brazzaville, a donné lieu à une table ronde sur l'état du français au Congo.

Placée sur le thème « Créer, innover, entreprendre en français », la table ronde était animée par le Pr Arsène Elongo, vice-doyen à la Faculté des lettres, arts et sciences humaines; le Pr Alain Raoul Sakoumounou, chef de parcours en master de français à l'Ecole normale supérieure; et le Pr Edouard Ngamountsika, représentant de l'AUF au Congo. Elle a connu la participation des étudiants de l'Université Marien-Ngouabi qui ont voulu comprendre les enjeux de cette journée internationale consacrée à la langue française.

Parlant de l'état du français au Congo, le Pr Arsène Elongo a fait savoir que cette langue a connu des modifications dans le parler de la population, relevant que beaucoup de mots des langues ethniques ont intégré celle de Molière. « La langue quand elle est parlée dans un espace, elle est colonisée. Parce que dans notre culture, il y a l'espace et notre identité. Elle est colonisée dans la manière de parler. Nous avons notre ton à nous à cause de notre identité. Cela fait aussi notre fierté. Étant dans un espace, celui-ci nous donne certaines orientations », a expliqué le Pr Elongo.

La manière de penser des Congolais influe sur leur littérature avec des expressions qui paraissent anormales aux yeux de ceux qui ne sont pas de leur espace. Cela apparaît chez Sony Labou Tansi quand il écrit : « L'oncle a mangé mon fils ». Ici, a indiqué l'orateur, la langue française reçoit un nouveau sens du verbe manger. « Or dans le monde spirituel, la personne qui reçoit un sort et meurt, on dit qu'elle a été mangée », a-t-il commenté.

Avec Henri Lopes, pour traduire la puissance des Tékés à maîtriser la pluie, il utilise le verbe «attacher» la pluie. Ce qui est impensable dans la réalité française. La langue française reçoit ainsi quelques innovations avec la mentalité congolaise de par la manière de penser. C'est la même orientation avec Jean-Baptiste Taty Loutard qui parle de la marche. Pour traduire cette réalité congolaise, l'écrivain utilise le verbe "Taper".

Dans la littérature, il y a des innovations stylistiques, des métaphores qui sont choisies avec notre culture. Le Pr Elongo a relevé celle du baobab. Dans la créativité des mots nouveaux, il s'est référé à Sony Labou Tansi qui, parlant de la fraude, dit " il a fraudé ". Il a affirmé que par cette créativité, les Congolais donnent au français la voie pour aller de l'avant car cette langue évolue selon les époques. Comme Victor Hugo qui disait que l'on ne peut pas emprisonner cette langue dans les règles. A en croire le Pr Arsène Elongo, la langue française a des normes et l'emprisonner là-dedans va l'appauvrir sémantiquement.

Il faut signaler que les Congolais utilisent ainsi des verbes proches de leur réalité pour mieux faire passer le message dans la communauté. "Bien que la réalité française ne le permette pas, le français reçoit d'autres innovations à cause de la réalité congolaise ; elle devient riche avec la manière de parler", a dit l'orateur. Le Pr Arsène Elongo a fait remarquer, par ailleurs, que la littérature a connu également des innovations et les métaphores sont choisies en fonction de la culture.

Notons que la langue française qui est célébrée toute cette semaine a brisé les frontières linguistiques et a rapproché les peuples. Personne n'a besoin d'interprète, il n'y a plus de secret en la parlant. Au Congo, il y a des écrivains qui ont excellé dans cette langue comme Sylvain Mbemba, Guy Menga, Sony Labou Tansi, Alain Mabanckou, Henri Lopes, Henri Djombo et bien d'autres. Cette langue a intégré leurs moeurs que les Congolais la parlent avec fierté.