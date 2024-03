Congo-Brazzaville: Livre - Marie Françoise Ibovi dédicace « La disparue du lampadaire »

Publié aux Editions Kemet en mai 2021, le roman "La disparue du lampadaire" est un polar de 130 pages contenant dix chapitres qui traitent des sujets s'imbriquant dans un air déjà vu, connu et vécu par le commun des mortels. L'ouvrage présenté au public le 20 mars à l'Institut français du Congo est disponible sur Amazon.

Le roman traite notamment des scènes obscènes, d'horreur, de crudité effrayante, de la débauche sexuelle, mais aussi du détournement des mineurs, de l'infidélité conjugale, des crimes rituels, du blanchiment d'argent, de la trahison, des faussaires et de l'hypocrisie humaine. L'auteure s'en est servie dans l'objectif de partager sa peine et son indignation devant une dérive sociétale qui, sous la forme fictionnelle, n'en est pas moins le reflet d'une société qui se délite dans la réalité des faits.

L'histoire, en effet, se déroule dans la ville de Brazzaville, dans la nuit du 11 au 12 mars. Shékina Ebakata, une étudiante âgée de 25 ans, polie et très obéissante, pieuse et chrétienne, a disparu alors qu'elle révisait ses leçons sous un lampadaire. Il s'agit sans doute d'un enlèvement. Sa mère, effondrée devant l'inaction de la police, a résolu de faire recours à Kimya Koubemba, une détective privée de renom âgée de 32 ans.

Celle-ci va mener son enquête, aidée par son compère Rigo-Rigobert. Cependant, elle découvre que la demoiselle dont l'éducation est à n'en point douter n'est pas aussi sainte qu'on le pensait. Mais les questions se posent: « Qui a organisé ce kidnapping?», «Qu'est-il a arrivé à Shékina? », «Quelle sera l'issue de l'enquête de Kimya Koubemba ? », dans une ville où les enlèvements d'enfants et de jeunes gens sont une pratique courante pour un commerce macabre de trafic d'organes entre les criminels de gangs, où les médecins ont fait du serment d'Hypocrate celui d' « hypocrite ».

Selon Marie Françoise Ibovi, la particularité de cette détective qui est l'actrice principale de l'histoire est le fait qu'elle avait «la capacité unique au monde d'entendre et voir les odeurs à travers son oeil gauche devenu bleu après un coma de cinquante jours, sans explication scientifique. Un phénomène difficile à appréhender chez tout esprit cartésien et de tracer le chemin de ceux qu'elle rencontrait juste grâce à leurs parfums persistants», peut-on lire à la page 12 du premier chapitre.

L'auteure étant absente lors de cette présentation, le décryptage du livre a été assuré par l'écrivain congolais Obambé Ngakosso qui a tant soit peu permis au public de comprendre les motivations de Marie Françoise Ibovi derrière l'écriture de ce roman. « Même quand on veut créer dix mille personnages lorsque nous écrivons des romans, il y a toujours un qui nous ressemble à la perfection. C'est pourquoi je me suis permis de poser la question à l'auteure qui était évidente pour moi, celle de savoir si elle fumait. On la retrouve dans ce personnage parce que kimya non plus ne fume mais côtoie toutes ces personnes qui l'aident dans son enquête », a-t-il expliqué.

Née en Russie et originaire du Congo, Marie Françoise Ibovi est auteure de plusieurs oeuvres, notamment des recueils de nouvelles et des pièces de théâtre. Elle s'engage aujourd'hui dans le polar avec « La disparue du lampadaire», 2021, et « La disparue du fleuve», 2023. Un genre littéraire peu exploité au Congo et en Afrique subsaharienne.