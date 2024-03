Afrique: Mory Diaw, gardien des «lions» - «On a su relativiser après l'élimination à la CAN»

Le portier des Lions, Mory Diaw, a pris part hier, jeudi 21 mars, à la veille du match amical contre le Gabon. Il a notamment évoqué la lutte au maintien avec Clermont.

«C'est la première fois qu'on se revoit depuis la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. On a discuté entre nous directement le soir de l'élimination. On a des joueurs d'expérience qui on dit certaines choses, même si je ne pense pas qu'il soit nécessaire de que vous sachiez. On a su relativiser après le match, et on sait directement fixés sur les objectifs prochains».

«Quand on est Clermont, on s'attend toujours à une saison difficile»

«Pour mon cas personnel, ça se passe bien. Je travaille, j'avance et je fais en sorte d'être décisif sur tous les matchs avec mon club que j'essaie d'aider de la meilleure manière que je peux. Certes, au niveau du classement ça se passe moins bien. Mais, quand on est Clermont, on s'entend toujours à une saison difficile. L'année dernière, on a survolé, on peut mais cette année on est dans le vrai. Il reste huit matchs, huit finales à aller chercher pour pouvoir se maintenir.»