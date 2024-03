Afrique: Prolongation avec les Lions - Ce n'est pas une aventure de trop, affirme Aliou Cissé

De l'envoyée spéciale de l'APS, Fatima Dieng

Amiens, 21 mars (APS) - Aliou Cissé a réfuté les allégations selon lesquelles son maintien comme sélectionneur des Lions risque d'être "une aventure de trop", disant souhaiter aller encore plus loin que sa participation à quatre Coupe d'Afrique des nations (CAN) et à deux coupes du monde.

En conférence de presse de veille de match contre le Gabon, au stade La Licorne, à Amiens (France), l'entraineur national n'a pas mâché ses mots. "Ce sont des spécialistes du football qui entretiennent ce débat-là. Les supporters, quand je les entends, ils sont très satisfaits de leur entraîneur et lui demandent de continuer son travail", a balayé le sélectionneur national.

Il reproche à ses détracteurs de le traiter comme un joueur de soixante-dix ans. "Maintenant, je suis un jeune entraîneur, je n'ai à peine que 10 ans de carrière quoi. Il faut arrêter ! Vous me traitez comme si j'avais 70 ans et que j'avais 40 ans dans le métier. J'ai fait quatre CAN et deux coupes du monde, mais mon objectif, c'est au-delà de ça", a tempéré l'ancien capitaine de génération 2002.

Il s'est montré rassurant sur sa force mentale, disant vouloir continuer à entrainer jusqu'à ses soixante-dix ans. "Je ne suis pas fatigué, j'espère faire ce métier jusqu'à 70 ans. Aujourd'hui, on a un groupe compétitif, on est en train de le régénérer, de travailler. J'ai la confiance des décideurs. Que les gens ne s'inquiètent pas sur ma force mentale, ma tête y est toujours."

%

Interpellé par rapport au système de jeu à mettre en place contre le Gabon, Aliou Cissé dit préférer rester dans la continuité. "On joue avec trois systèmes, notamment un 4-3-3 classique et un 4-3-3 hybride, comme on l'a fait à la dernière CAN. On avait préparé ce système depuis le mois d'octobre contre le Cameroun (1-0). On a enchaîné beaucoup de matchs dans ce système-là, ce qui nous a valu beaucoup de satisfactions", a-t-il rappelé.

Il se félicite des 9 buts marqués après quatre matchs lors de la CAN. "On faisait partie des équipes qui avaient concédé le moins d'occasions dans cette compétition. On avait pris deux buts, dont l'un sur corner, et l'autre sur pénalty. On n'a pas un problème de système", a-t-il insisté.

Il ajoute : "Les joueurs connaissent ce système-là et ils le maîtrisent très bien. On a aussi essayé le 3-5-2. J'ai des joueurs de très haut niveau, donc c'est l'envie de jouer ensemble et de partager des objectifs communs qui sont les plus importants, mais pas le système."

Les Lions du Sénégal ont effectué, jeudi, leur dernière séance d'entraînement, au stade La Licorne, en perspective du match amical contre le Gabon prévu vendredi.

Tout le groupe s'est entrainé à l'exception du défenseur du Havre (Ligue France), Arona Sanganté, qui a reçu un coup, et du milieu de terrain de l'Olympique de Marseille (Ligue 1 France), Pape Gueye, blessé au genou.