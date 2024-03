Afrique: La Fondation Mohammed V pour la Solidarité poursuit ses actions de chirurgie adossées au Programme des Unités Médicales Mobiles Connectées de la Fondation

Rabat — Dans le cadre de ses activités médico-humanitaires déployées pendant le mois de Ramadan, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité organise, du 22 au 30 mars, une importante campagne de chirurgie de la cataracte en faveur des populations issues des douars sinistrés des provinces d'Al Haouz et de Chichaoua.

Cette initiative solidaire, menée en partenariat avec les autorités locales, la Direction Régionale de la Santé et de la Protection Sociale et l'AMMS (Association Marocaine Médicale de Solidarité), est destinée à la prise en charge chirurgicale des cas de cataracte dépistés dans les UMMC-FMVS opérant dans les provinces d'Al Haouz et de Chichaoua. Elle bénéficiera à un total de trois cents (300) patients issus des douars relevant de Chichaoua et d'Amizmiz, zones sévèrement touchées par le séisme d'Al Haouz, indique, vendredi, un communiqué de la Fondation.

Le programme d'intervention est mis en oeuvre en deux étapes d'une durée de trois jours d'activité, chaque étape incluant les opérations chirurgicales et le contrôle post-opératoire. La première phase démarre du 22 au 24 mars à Amizmiz centre, sur le site même de l'UMMC-FMVS. Cent cinquante (150) prises en charge chirurgicale y sont programmées. De même pour la seconde phase, celle-ci sera déployée du 28 au 30 mars au niveau du site de l'UMMC-FMVS du douar de Mzouda, situé à 48 kilomètres de Chichaoua.

Outre les ressources techniques des UMMC-FMVS, d'importants moyens sont mobilisés pour le bon déroulement de la campagne ainsi que pour la mise en oeuvre des conditions optimales d'accueil et de prise en charge des populations. Des espaces spécifiques pour une préparation préopératoire de qualité et de sécurité (ECG et mesure des constantes) sont mis en compte, avec une mise en place à proximité des UMMC-FMVS, ajoute la même source.

Quatre unités mobiles, dont deux plateformes de chirurgie ophtalmiques (4 blocs opératoires) fournies par l'AMMS sont déployées sur le terrain. Enfin, une équipe de 34 personnes composée des cadres, des assistantes sociales et des techniciens de la Fondation ainsi que des chirurgiens (10) et personnel paramédical de l'association prennent part à cette campagne.

Pour rappel, la programmation des campagnes chirurgicales adossées au programme des UMMC-FMVS a pour objectif de faciliter l'accès des populations du monde rural aux prestations spécialisées de chirurgie, en complétant l'offre de soins en médecine générale et télé-expertise délivrée par les UMMC-FMVS. La première campagne menée en ce sens, début mars, dans les provinces de Sefrou et Boulemane a permis de prendre en charge 130 patients issus des localités de Tachot Amlal, Ait Khabach, Tassa et des douars avoisinants, conclut le communiqué.