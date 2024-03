Sénégal: Édition 2024 du programme d'entreprenariat de la fondation Tony Elumelu - 1 104 entrepreneurs retenus pour bénéficier de 5000 dollars chacun

La Fondation Tony Elumelu (Tef) a annoncé, ce 22 mars 2024, que pour le compte de la 10e cohorte de son programme d'entrepreneuriat, 1 104 entrepreneurs africains répartis dans 54 pays africains ont été sélectionnés pour bénéficier de l'accompagnement technique et financier de ladite fondation.

Dans son allocution lors de cet événement, l'initiateur du programme Tony Elumelu indique « qu'il n'y a meilleur moyen de célébrer son anniversaire que d'annoncer les bénéficiaires de cette dixième cohorte qui seront, en plus d'un accompagnement technique, financés à hauteur de 5000 dollars américains, non remboursables, pour développer leurs entreprises et créer des emplois décents et durables ».

Il considère ce programme comme un « plan Marshall pour éradiquer la pauvreté en Afrique ». « Nous avons aidé à créer des entreprises et des emplois, mais le plus important est que nous avons montré la lumière, la voie », a dit M. Elumelu qui a souligné que plus de 400 mille emplois ont été créés avec des revenus générés qui se chiffrent à plus 1,2 milliard de dollars américains.

79 candidatures retenues au Sénégal

Pour cette édition, 35 mille candidatures ont été reçues et parmi ces dernières, 1 104 ont été retenues. A ce titre, il a été détaillé que 590 entrepreneurs ont été sélectionnés au Nigeria d'où venaient 1000 candidatures. 109 entrepreneurs sélectionnés sont du Bénin, 79 sont du Sénégal et le reste, c'est-à-dire 326, sont des autres pays africains.

%

La participation des hommes a été particulièrement importante avec une part de 65% des entrepreneurs sélectionnés alors que les femmes représentent 35%, contrairement à « une année où elles étaient plus nombreuses que les hommes avec 60% ».

Les entrepreneurs issus du Nigeria représentent 53% des sélectionnés, ceux du Bénin 10% et le reste des candidats issus d'autres pays du continent occupent une part de 37%.

Depuis 2015, année de lancement du programme d'entreprenariat, 100 millions de dollars américains sont mis à la disposition de 18 mille entrepreneurs permettant ainsi la création de 400 mille emplois à travers l'Afrique.