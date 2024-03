Seychelles: L'Autorité météorologique des Seychelles dévoile son plan stratégique

L'Autorité météorologique des Seychelles (SMA) a dévoilé son nouveau plan stratégique dans lequel les indicateurs de performance clés peuvent désormais être surveillés lors d'un atelier d'une demi-journée vendredi.

L'événement a été organisé pour coïncider avec la Journée mondiale de la météorologie, célébrée le 23 mars.

Conformément au thème choisi pour la Journée mondiale de la météorologie de cette année, « En première ligne de l'action climatique », des responsables de la SMA et d'autres ministères ont assisté à l'événement d'une demi-journée,organisé à l'hôtel Eden Bleu.

Le directeur général de la SMA, Vincent Ameile, a présenté le plan stratégique actualisé qui détaille la voie à suivre pour que l'autorité recouvre les coûts prévisionnels publics et privés. Il fournit également un plan de localisation pour remplacer les travailleurs expatriés et définit les moyens d'exercer leurs fonctions et mandats, entre autres.

Lors de la présentation du plan, M. Amélie a également révélé qu'il avait fallu un an à la SMA pour le mettre à jour et qu'ils avaient rencontré "les parties prenantes et le personnel de la SMA pour que leurs aspirations soient incluses dans le document".

Dans son discours lors de la cérémonie de clôture, le ministre pour l'Environnement, l'Énergie et le Changement climatique, Flavien Joubert, a déclaré qu'avec ce nouveau plan, "les décideurs politiques peuvent désormais prendre des décisions éclairées et fondées sur des faits scientifiques sur des questions d'importance nationale".

De son côté, le président du conseil d'administration de la SMA, Gérard Hoareau, a déclaré : « La récente série de catastrophes provoquées par les pluies torrentielles du 6 décembre 2023 et du 1er mars de cette année ne sont que quelques-uns des derniers exemples de la façon dont des conditions météorologiques extrêmes peuvent êtrecatastrophiques."

M. Hoareau a déclaré que la SMA a déjà fait beaucoup pour remplir son mandat.

L'autorité a mis en place un plan stratégique avec des indicateurs de performance mesurables pour suivre les progrès, ainsi qu'une certification ISO depuis 2023, et "s'oriente vers la commercialisation et les travaux ont été achevés sur le recouvrement des coûts pour la fourniture de services météorologiques aéronautiques ainsi que ceux pour les services météorologiques non aéronautiques ou les services météorologiques publics », a déclaré M. Hoareau.

Il a ajouté que « la SMA et ses partenaires continueront à piloter l'ensemble du cycle de valeur, de la science aux services en passant par l'action pour le bien de la société ».

Entre-temps, les prévisionnistes nouvellement recrutés qui ont suivi une session de formation à la SMA ont également reçu leurs certificats de validation, ce qui, selon M. Amélie, "les afamiliarisés avec le travail dans les conditions des Seychelles et leur a permis d'acquérir les compétences nécessaires pour travailler de manière autonome".