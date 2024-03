Sénégal: Fin de la campagne présidentielle - Place au vote ce Dimanche

Les candidats à l'élection présidentielle ont tenu leurs derniers rassemblements de campagne, vendredi 22 mars, avant le premier tour du dimanche 24 mars. Une campagne expresse dans un contexte inédit et en plein mois de ramadan. Sept millions de personnes sont convoquées aux urnes pour choisir le successeur de Macky Sall.

Avant ce jour historique, dans son adresse au sénégalais, le président de la Cena invite au calme et rassure de la transparence et de la sincérité du scrutin. « La journée du 24 mars 2024, date de l’élection présidentielle, sera historique. Elle sera historique, d’abord, parce que pour la première fois dans l’histoire de notre pays, un président en exercice organisera une élection à laquelle il ne sera pas candidat. Dès lors, dans quelques jours, les symboles du pouvoir d’Etat seront remis à la personne que les Sénégalais auront choisie pour lui succéder. », indique le président Abdoulaye Sylla.

Selon lui, « cette élection sera transparente, car dans tous les bureaux de vote seront présents les contrôleurs de la Cena et les représentants des candidats. Les résultats, comme d’habitude, seront sincères. Au bout du compte il n’y aura qu’un seul vainqueur : le peuple sénégalais. »

Juste avant, des candidats recalés et retenus ont donné de la voix et animé des meetings sans accrocs sur le terrain. Les staffs ont eu le temps de présenter leurs projets, lancer des flèches à la loyale et de façon civilisée à leurs adversaires.

Aussi, cette campagne express, a été marquée par la libération d’un candidat et son mentor de prison ; suite au vote d’une loi d’amnistie d’une et une annonce par le parti d’un candidat recallé, à voter une tête forte de l’opposition taxé d’être le candidat de l’antisystème. Ce qui conforte des observateurs dont des journalistes à dire que « le duel entre le candidat antisystème porté par une partie significative des formations politiques et celui de la continuité, soutenu par le président sortant Macky Sall aura lieu »

La campagne présidentielle 2024 pour le premier tour est terminée, même si de grosses tractations dans les salons feutrés chez doyens de la classe politique sénégalaise sont annoncées pour ce samedi. C’est ça l’exception sénégalaise !