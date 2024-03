Maroc: Dix podiums pour la sélection marocaine

La sélection marocaine de sauvetage sportif a décroché dix médailles (2 or, 1 argent et 7 bronze), lors de la 3ème édition du championnat d'Afrique de sauvetage, organisée du 19 au 20 mars à Durban, en Afrique du Sud. Le métal précieux a été l'oeuvre de Soukaina Bououd (course à pied de 2 km) et Mohammed Dahmouch (course à pied de 2 km), alors que l'argent a été remporté par le trio composé d'Adam Noureddine, Mohammed Machkour et Abdessamad Ouaaziz (Taplin).

Les médailles de bronze ont été décrochées par Aymane El Harrath, Adam Noureddine, Mohammed Machkour et Abdessamad Ouaaziz (planche de sauvetage garçons), Ghita Mouatarif, Salma Tamar, Hind Doha et Sanae El Qasmi (planche de sauvetage filles), Ghita Mouatarif, Salma Tamar, Hind Doha et Sanae El Qasmi (course à pied 90 m relais) Ghita Mouatarif, Hind Doha et Sanae El Qasmi (Taplin) ainsi que par Sanae El Qasmi, Salma Tamar, Aymane El Harrath et Mohammed Machkour (relais combiné).

Le bronze a également été glané par Ghita Mouatarif, Hind Doha, Mohammed Machkour et Abdessamad Ouaaziz (relais planches combiné), Mohammed Dahmouch, Adam Noureddine, Abdessamad Ouaaziz, Ghita Mouatarif, Hind Doha et Sanae El Qasmi (Taplin combiné).

La deuxième édition du championnat d'Afrique de sauvetage sportif s'était déroulée à Alexandrie en Egypte, tandis que la première avait eu lieu à Agadir.

Selon un communiqué de la Fédération Royale marocaine de sauvetage (FRMS), la sélection marocaine était composée de dix athlètes (5 garçons et 5 filles), encadrés par le directeur technique national Hama Touhami. La délégation marocaine était présidée par le président de la FRMS, Abderrazzak El Aoud.