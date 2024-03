Maroc: Walid Regragui - Les nouveaux joueurs s'intègrent bien dans le groupe

Les nouveaux joueurs convoqués en prévision des deux matches amicaux de l'équipe du Maroc de football contre l'Angola et la Mauritanie, s'intègrent bien dans le groupe, a assuré le sélectionneur national, Walid Regragui, jeudi à Agadir.

Le dossier de Brahim Diaz n'était pas facile. C'était plus une question de timing, que de choix du joueur, dixit le sélectionneur national

Regragui avait en effet, fait appel à 24 joueurs, dont plusieurs novices de marque, comme la star du Real Madrid, Brahim Diaz, le jeune prodige du même club, Youssef Lekhedim (18 ans), le joueur du FC Villareal Ilias Akhomach et le joueur de l'AS Monaco, Eliesse Ben Seghir, qui porteront le maillot des Lions de l'Atlas pour la première fois lors des matches amicaux programmés au Grand stade d'Agadir, face à la sélection angolaise et mauritanienne.

"L'adaptation au groupe se passe bien. Certains jeunes joueurs ont déjà évolué avec l'équipe olympique et sont déjà habitués. D'autres ont des copains dans l'équipe vu qu'ils jouent les uns contre les autres, comme Diaz avec Hakimi", a affirmé Regragui lors de la conférence de presse d'avant-match contre l'Angola.

"L'adaptation ne constitue pas un problème. Nous avons un groupe qui vit bien depuis assez longtemps, et à chaque fois qu'il y a de nouveaux joueurs, on s'entraide pour les intégrer et leur montrer la valeur de porter le maillot national", a assuré le coach national.

"Ce que j'aime, c'est la dynamique qui anime cette équipe. Malgré la déception de la CAN, il y a des joueurs qui veulent jouer avec la sélection nationale, c'est pour ça qu'il faut leur donner du temps pour qu'ils s'intègrent dans l'équipe. Ce sont des joueurs talentueux qui vont nous être utiles pour le futur", a-t-il dit.

Abordant les deux matches amicaux, Regragui a souligné qu'ils interviennent après la CAN. "Nous abordons un nouveau cycle par la préparation des qualifications du prochain Mondial. Nous avons choisi deux matches qui nous semblent très intéressants, avec un quart de finaliste de la CAN et une autre équipe qui a atteint les huitièmes de finale. Ce sera un bon test pour nous, pour préparer les compétitions à venir", a-t-il dit.

Concernant les blessures, il a indiqué qu'Amine Adli a ressenti des douleurs cette semaine. "On verra demain si nous pouvons prendre le risque, ou l'épargner en prévision du match de mardi", a-t-il confié.

Revenant sur la convocation de Brahim Diaz, Regragui a affirmé qu'"il y avait un travail engagé, depuis un an et demi".

"Le dossier n'était pas facile. C'était plus une question de timing, que de choix du joueur", a-t-il expliqué, précisant: "Quand je suis allé à sa rencontre (Diaz, Ndlr), il était à Milan.

En même temps, il y avait une Coupe d'Afrique qui n'était pas facile pour quelqu'un qui a un axe de progression comme Barhim. Il ne faut pas se mentir, quand on choisit une équipe africaine, ça peut jouer dans un transfert. Après avoir rejoint le Real Madrid, on a eu sa parole et il l'a tenue".

"C'est un grand joueur et il le démontre chaque week-end. On ne peut que se réjouir d'avoir un joueur du Real Madrid en équipe nationale. Pour moi, il gagnera le coeur des Marocains car il a préféré le Maroc à l'Espagne. En plus, il arrive à un moment difficile pour nous, après une compétition lors de laquelle nous n'étions pas au top, et non pas après le Mondial, quand il y avait une dynamique", a indiqué Regragui.

"Il y a également Eliesse Ben Seghir, un joueur très prometteur en France, qui a choisi le Maroc à 19 ans, ce qui n'est pas rien. C'est un joueur qui dira son mot dans l'avenir. Il lui faut du temps pour être au top de son niveau et nous allons l'accompagner", a souligné le coach national.

En plus des novices et des cadres de la sélection nationale, la liste de Ragragui connaît le retour du joueur du club émirati d'Al-Aïn, Soufiane Rahimi, en bonne forme dernièrement.

Match nul entre le Maroc et l'Angleterre

La sélection marocaine de football des moins de 20 ans a fait match nul face à son homologue anglaise, un but partout, jeudi soir au complexe sportif SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan de Rabat, en match amical.

Le but des Lionceaux de l'Atlas a été marqué par Ismail Bakhti à la 44ème minute.

L'équipe nationale disputera un deuxième match amical face aux Etats Unis d'Amérique, le 26 mars (21h00) sur la pelouse du même terrain.

Ces deux rencontres s'inscrivent dans les préparations de la sélection marocaine pour les prochaines échéances.