Sénégal: Une place 'Capitaine Mbaye Diagne', un héros national, inaugurée à Dakar

Dakar — Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a inauguré, vendredi, à Dakar, la place "Capitaine Mbaye Diagne", du nom du Casque bleu sénégalais, tué durant le génocide au Rwanda, saluant la mémoire d'un soldat qui a le rang de héros national, "incarnant les valeurs cardinales de notre société".

Ce mémorial est situé en face du cercle mess des officiers et de la statue Demba et Dupont, non loin de la gare principale du Train express régional et du Port autonome de Dakar.

Des membres de la famille du défunt, ses anciens camarades de promotion à l'école et dans l'armées, des militaires et officiers dont le chef d'Etat-major, le général de brigade Mbaye Cissé et le haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Moussa Fall, des étudiants ont pris part à cette manifestation qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Rwanda au Sénégal, Jean-Pierre Karabaranga.

"Le capitaine Mbaye Diagne a un rang de héros national qui incarne les valeurs cardinales de notre société ", a dit le chef de l'Etat, ajoutant qu'il a "grandement contribué au prestige du Sénégal" à travers notamment la médaille des Nations unies pour le courage qui porte son nom depuis 2014.

"J'ai décidé de rendre hommage à ce grand soldat en lui dédiant ce mémorial. Soyez à jamais fiers de ce soldat au courage et patriotisme hors pairs", a martelé Macky Sall en s'adressant à la famille de l'ancien casque bleue de Nations Unies qui a servi au Rwanda durant la période du Génocide en 1994.

"Puisse son exemple inspirer les citoyens pour la grandeur de notre pays", a encore fait valoir le président de la République, avant d'inviter le ministère de la Culture à verser la place Capitaine Mbaye Diagne dans le patrimoine culturel national.

Il a dit confier l'infrastructure au chef d'état-major général des Armées, annonçant également le détachement en permanence de trois jardiniers du ministère de l'Urbanisme pour l'entretien des lieux.

Le Centre d'entraînement tactique de la base militaire de Thiès (CET 7) porte depuis 2019 le nom de cet illustre soldat.

En 2014, le Conseil de sécurité des Nations unies a créé la "médaille du Capitaine Mbaye Diagne" en souvenir de son courage jugé exceptionnel lors du génocide rwandais.

En 2005, Diagne a été décoré à titre posthume au grade de chevalier dans l'Ordre national du Lion du Sénégal.

Son ancien compagnon dans l'armée, le général Babacar Faye, s'est félicité de cette "reconnaissance exceptionnelle" au coeur de la capitale sénégalaise après que le capitaine Diagne ait été célébré par les armées et un peu partout dans le monde.

Rappelant leur compagnonnage en Casamance "pendant les années de braise" et au Rwanda lors du génocide de 1994, le général à la retraite a présenté le Capitaine Mbaye Diagne comme un "homme d'honneur qui a incarné toutes les qualités qui fondent les armées" à savoir le courage, l'altruisme et l'abnégation.

Né le 18 mars 1958 à Koki dans la région de Louga, il s'engage au titre de la deuxième promotion de l'Ecole nationale des officiers d'active (ENOA) en janvier 1983. A sa sortie en juillet 1984, il a été affecté comme chef de section au 12-ème bataillon d'instruction, pour son « engagement remarquable dont la formation des recrues fera l'unanimité dans l'encadrement ».

Ce qui lui vaut en 1985 d'être promu encadreur de promotion à l'Ecole nationale des sous-officiers d'active (ENSOA).

En 1989, il atterrit au bataillon confédéral en Gambie qui deviendra plus tard le 6-ème bataillon d'infanterie, initialement basé à Bignona. Il est le commandant d'unité de la 3-ème compagnie jusqu'en 1993.

En guise de récompense pour ses loyaux services en Casamance, il est désigné comme observateur militaire pour le compte de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda (MINUA) en 1994, au cours de laquelle il a sauvé à lui seul près de 600 personnes, indique-t-on.