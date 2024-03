Sénégal: Thiès - Marie Khémesse Ngom Ndiaye réceptionne le service des urgences rénové et équipé de l'hôpital régional

Thiès — La ministre de la Santé et de l'Action sociale, Marie Khémesse Ngom Ndiaye, a réceptionné, jeudi, le service d'accueil des urgences (SAU), rénové et équipé de l'hôpital régional de Thiès, rénové et équipé de près d'une trentaine de lits aux normes standards, de respirateurs, de moniteurs.

Mme Ndiaye était accompagnée à cette cérémonie d'une délégation d'agents de son département, et d'un adjoint du gouverneur. Ils ont été accueillis par le directeur de l'établissement hospitalier, Aliou Faye, et des techniciens qui leur ont présenté les fonctionnalités des nouveaux appareils.

La ministre a évoqué l'importance d'équiper cet hôpital de Thiès, un "carrefour routier, ferroviaire et aérien", ainsi qu'une zone touristique, pour renforcer la qualité des soins. Avec ces équipements, l'argument du "manque de place" souvent opposé aux patients, pour ne pas les admettre, sera dépassé, a-t-elle dit.

Elle a rappelé qu' une évaluation des infrastructures des hôpitaux et centres de santé, avait été faite, il y a quelques années, et le dossier avait été déposé sur la table du président de la République, ajoutant : "Grâce à son appui et ses orientations, nous sommes en train de mettre aux normes les entités d'appui pour les urgences".

Pour Marie Khémesse Ngom Ndiaye, les évacuations sanitaires vers l'Europe peuvent être "évitées" et celles en direction des pays maghrébins réduites "drastiquement", grâce à une communication entre acteurs de la santé, du public comme du privé. "Le grand défi aujourd'hui dans notre pays, ce n'est plus le personnel de santé, parce que nous avons des facultés de Médecine, des unités de formation régionales ,(..). Tout ce qui nous reste, c'est l'organisation et la méthode", a-t-elle déclaré.