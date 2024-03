Sénégal: Saint-Louis / Promotion de l'ingénierie de la commande publique - L'ARCOP et l'UGB veulent renouveler leur accord-cadre pour plus de performance dans l'achat public

L'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis et la Direction générale de l'Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP) se sont réunies, mardi 19 mars dernier, pour échanger sur leur partenariat.

En présence du Recteur, Pr Magatte Ndiaye, et du Directeur général de l'ARCOP, Saer Niang, la rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la convention signée entre les deux institutions du temps de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), devenue aujourd'hui Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP), les deux autorités et leurs accompagnateurs se sont penchés sur les voies et moyens de renouvellement de leur accord cadre qui visait, en son temps, la mise en place d'une formation qui porte sur l'Ingénierie de la Commande Publique.

Lancée en 2020 par les deux institutions que sont l'ARMP, devenue aujourd'hui l'Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP), et l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, cette formation en Master Ingénierie de la Commande Publique en est aujourd'hui à trois (3) promotions d'étudiants. À en croire Mamadou Moustapha Aïdara, professeur à l'UGB de Saint-Louis, par ailleurs Coordonnateur du Master Ingénierie de la Commande Publique, tout est partie de leur volonté de mettre en place un diplôme reconnu par les deux institutions et qui sera l'aboutissement d'une formation en ingénierie de la commande publique. «Pour le Sénégal, nous avons aujourd'hui 3000 milliards de FCFA qui sont consacrés à la commande publique. Il faut une nouvelle vision en matière de commande publique notamment une commande durable, un achat vert et des techniciens», a-t-il soutenu, tout en évoquant l'originalité du Master qui vise à renforcer les capacités des professionnels du secteur.

Son objectif, c'est de former des étudiants qui doivent avoir toutes les aptitudes, à travers une formation dispensée par des experts et des techniciens de l'ARCOP. Le Master proprement dit comporte deux options à savoir le Management des marchés publics et l'Audit des marchés publics. Cependant, un accent particulier est mis sur le principe de transparence qui est reconnu dans le cadre du Code des marches publics et des partenariats publics-privés. Ces éléments permettent de fournir aux étudiants et apprenants tous les outils nécessaires et indispensables, pour ainsi reprendre les propos de M. Aïdara. Aujourd'hui, le souhait des autorités des deux institutions, c'est de développer la certification à côté de la formation classique. Car, pour M. Aïdara, il faut qu'il y ait des séminaires, des formations et des certificats qui puissent être donnés de manière ponctuelle.

Ce Master vise, en quelque sorte, la professionnalisation des acteurs de la commande publique, pour ainsi reprendre les propos de Mme Niang Poulméry Bâ, Directrice de l'Institut de Régulation de la Commande Publique. «Il s'agit de mettre des ressources humaines de qualité à la disposition de l'État pour pouvoir procéder à l'achat public dans tous les domaines, précisément dans le domaine des travaux, des fournitures et des prestations intellectuelles. C'est pourquoi, l'ARCOP a mis en place toute une politique qui s'appuie sur la mise en place d'une charte de compétences», a-t-elle confiée, tout en rappelant la nécessité de promouvoir la performance dans l'achat public, avec un respect de la qualité, du coût et des délais.