Angola: La présidente du Parlement consternée par la mort du musicien Justino Handanga

Huambo — La présidente de l'Assemblée Nationale (Parlement), Carolina Cerqueira, a déploré vendredi le décès de l'artiste et compositeur Justino Handanga, survenu lundi dernier (18), à Luanda, victime de maladie.

"A l'occasion du décès de l'artiste Justino Handanga, je présente à sa famille, à ses amis et à la population de la province de Huambo mes plus sincères condoléances, gratitude et admiration pour son parcours de vie", a-t-elle écrit.

Dans la lettre, Carolina Cerqueira souligne que la contribution incontournable apportée à la valorisation de la culture nationale par Justino Handanga restera vivante dans la mémoire des Angolais.

"J'espère que les jeunes générations s'inspireront des paroles de ses chansons, dont la dimension et la valeur humaine sont une référence qui doit être valorisée, louée et diffusée, pour renforcer l'unité nationale, la paix et l'harmonie", peut-on lire dans le message.

Lauréat de l'édition 2013 du Prix National de la Culture et des Arts dans la catégorie musique, Justino Handanga, est décédé à l'âge de 55 ans, à l'hôpital Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, où il avait été transféré la semaine dernière.

Il est né le 1er janvier 1969, dans le village de Ndoluka, commune de Luvemba, municipalité de Bailundo, province de Huambo.

Justino Handanga a deux albums sur le marché de la musique, le premier étant « Ondjonguele Ya Telisiwã», dédicacé en 2004 et le second «Homenagem ao empresário Valentim Amões », sorti en 2011.

En 2005, il a participé à la 15ème édition de hitparade de Rádio Nacional de Angola, en occupant la 3ème place, avec la célèbre chanson « Paulina » et, en 2006, il est arrivé à la 5ème place, partageant la même scène avec le défunt musicien Bangão.