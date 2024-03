Afrique Australe: L'Angola ratifie le protocole de la SADC sur la gestion environnementale

Luanda — L'Assemblée Nationale a approuvé vendredi à l'unanimité le projet de résolution pour la ratification par l'Angola du Protocole de la SADC sur la gestion environnementale pour le développement durable.

Approuvé par 156 voix pour, aucune contre et aucune abstention, le document est un accord régional élaboré par la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), une organisation intergouvernementale composée de 16 pays de la région.

Le protocole aborde diverses questions liées à l'environnement, notamment la protection de la biodiversité, la gestion des déchets, la conservation des ressources en eau, le contrôle de la pollution et l'atténuation du changement climatique.

Le traité établit des lignes directrices et des principes que les États membres de la SADC doivent adopter et mettre en oeuvre dans leurs propres pays, dans le but de parvenir à un développement économique écologiquement durable.

Signé à Victoria Falls, au Zimbabwe, le 18 août 2014, ce protocole vise à promouvoir la gestion durable de l'environnement et la conservation des ressources naturelles dans la région de l'Afrique australe.

De même, il promeut la coopération régionale entre les États membres de la SADC en encourageant l'échange d'informations, de technologies ainsi que de meilleures pratiques entre les pays de la région.

Il vise à renforcer la protection de l'environnement pour améliorer la santé et le bien-être humains, promouvoir l'utilisation équitable et durable des ressources naturelles, favoriser la gestion partagée de l'environnement transfrontalier et faire face efficacement aux impacts du changement climatique.

La secrétaire d'État à l'Action climatique et au Développement durable, Paula Coelho, a souligné, à l'occasion, la participation de l'Angola à l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'environnement, dont les recommandations seront mises en oeuvre dans le cadre de la Stratégie nationale de la mer.

La Plénière de l'Assemblée nationale a également approuvé à l'unanimité le projet de résolution pour la ratification par l'Angola du Protocole sur les systèmes hydrographiques communs dans la région de la SADC.

Le Protocole sur les systèmes hydrographiques communs dans la région de la SADC a été signé le 18 août 1999 à Johannesburg, en République d'Afrique du Sud.

L'Angola, en tant que membre à part entière de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), exerce ses droits et remplit ses obligations, dont l'une est de se lier aux accords, protocoles et autres instruments considérés comme importants pour la poursuite des objectifs de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Le Protocole garantira la coopération régionale scientifique, technique, technologique, juridico-administrative et commerciale dans le domaine de l'utilisation et de la gestion des ressources en eau partagées par les pays de la région.