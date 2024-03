Algérie: Bouira - Les soirées se ravivent durant la 2ème semaine du Ramadhan

BOUIRA — Après le calme des premiers jours du ramadan, la ville de Bouira a renoué avec l'ambiance nocturne à la faveur d'un programme culturel et artistique diversifié concocté par la direction du secteur pour animer les soirées au chef-lieu de la wilaya.

Dans les grands quartiers, à l'image de la cité Ouest, l'ex-écotec, et l'ancien centre-ville, l'ambiance nocturne s'est vite installée au bout de quelques jours de jeûne, malgré le froid, notamment à la fin de la prière de Tarawih, lorsque beaucoup de citoyens, des jeunes pour la plupart, s'empressent de prendre place sur les terrasses des cafés de la ville qui restent ouverts jusque tard dans la soirée.

Les magasins et les commerces de la ville rouvrent un à un leur porte aux clients afin de leur permettre de faire leurs achats, notamment pour les habits des enfants en prévision de l'Aid, alors qu'à la cité ouest, considérée comme l'axe de la ville, les gens se ruent sur les cafétérias et les magasins.

"C'est devenue une habitude. Chaque année, pendant les soirées du Ramadhan, nous sortons pour marcher, discuter et savourer un café entre amis et copains", a lancé Rassim, un jeune de 24 ans, rencontré à la cité Ouest.

Sur les terrasses des cafés, de multiples rencontres se forment chaque soir autour des tables, entre amis et proches, afin de discuter et d'échanger des nouvelles des uns et des autres, le tout dans une ambiance de joie.

Les soirées se déroulent en toute sécurité grâce à un dispositif mis en place par la sûreté de la wilaya qui a mobilisé des brigades pour sécuriser la ville, particulièrement les lieux, places ainsi que les édifices publics durant tout le Ramadhan.

Des activités artistiques et théâtrales au programme des soirées

Dans l'ancien centre-ville, les lieux ont commencé à s'animer après l'ouverture du théâtre régional Ammar Laskri qui a programmé une série d'activités artistiques et théâtrales à l'occasion du Ramadhan.

L'ouverture de cet édifice culturel, après une vaste opération de réhabilitation, a drainé dès le premier jour un public avide de loisirs et de détente en ce mois de jeûne. Les mélomanes et les amateurs du théâtre assistent à des spectacles musicaux et théâtraux animés par des troupes et des associations locales et nationales.

Dans le cadre de l'animation des soirées du Ramadhan, le public de Bouira était au rendez-vous, le week-end dernier, avec la générale de la comédie musicale du réalisateur dramaturge Rachid Koutama. Le spectacle, retraçant des faits et des évènements de l'ère coloniale, a drainé un public nombreux, dont des familles qui ont beaucoup apprécié l'oeuvre.

"Le programme culturel et artistique se poursuit pour animer les soirées du ramadhan, nous recevrons.. l'association de musique andalouse El-Amraouia pour une soirée au théâtre régional Ammar Laskri", a déclaré à l'APS le directeur de la culture et des arts, Brahim Ben Abderrahmane.

Le même responsable a fait savoir que d'autres activités culturelles, dont un concours de la poésie populaire qu'organisera l'association "Auzia" de Sour El Ghouzlane, sont prévues.

"Des spectacles de théâtre et de musique seront également animés par des troupes locales et nationales", a ajouté M. Ben Abderrahmane.