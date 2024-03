Congo-Brazzaville: Ministère du Plan - 379 agents concernés par des avancements et titularisations

La session de la Commission administrative paritaire (CAP), tenue le 21 mars à Brazzaville, a planché sur les dossiers des 379 agents et cadres du ministère du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale. L'examen des dossiers des travailleurs de ce département intervient huit ans après la dernière CAP.

Les travaux de la session de la CAP ont été lancés par le directeur de cabinet de la ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration, Sosthène Ferdinand Likouka, en présence de la directrice générale de la Fonction publique et présidente de la CAP, Joséphine Bomandouki-Olingou Pourou. Les dossiers seront examinés en tenant compte d'abord des révisions et des reconstitutions des carrières, des avancements et enfin de la titularisation de certains contractuels.

La CAP a été instituée par le gouvernement dans le but d'encourager les travailleurs des administrations à être plus performants, a rappelé Joséphine Bomandouki-Olingou Pourou. « Pour l'administration, c'est une manière d'encourager, de stimuler ses agents afin de les rendre plus performants et plus efficaces dans l'accomplissement de leurs tâches. Pour les agents, c'est un sentiment de reconnaissance et d'appartenance à une administration qui se préoccupe de leur carrière », a-t-elle signifié.

Dans la pratique, les travaux de la CAP se déroulent en s'appuyant sur l'ancienneté et les derniers diplômes obtenus par les agents et cadres. Sosthène Ferdinand Likouka a invité les membres de la commission à travailler conformément à la règlementation en vigueur, notamment le décret n°2012-713 du 12 juin 2012 fixant l'organisation et le fonctionnement de la CAP chargée d'examiner les questions relatives à la carrière des fonctionnaires exerçant au sein des six administrations sous tutelle.