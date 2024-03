Afrique: Attentat de Moscou – Des réactions en Afrique

Dans une allocution télévisée ce samedi 23 mars, le président russe Vladimir Poutine a annoncé que les quatre auteurs présumés de l'attaque meurtrière dans la banlieue de Moscou avaient été arrêtés alors qu'ils se dirigeaient vers l'Ukraine, a-t-on appris. Rapporte aouaga.com.

La source ajoute que V.Poutine a également décrété une journée de deuil national pour ce dimanche en mémoire des victimes de cette tragédie dont le dernier bilan A noter que le dernier bilan pointait à 133 morts rapporte La Depeche.fr

Les auteurs présumés de l’attaque sont des « citoyens étrangers », dit la Russie

Les services de sécurité russes avaient précédemment rapporté que les suspects avaient été appréhendés dans la région de Briansk, près de la frontière ukrainienne et biélorusse. Le FSB a souligné que les suspects entretenaient des contacts avec des parties ukrainiennes et prévoyaient de fuir vers ce pays, bien que les détails sur ces liens n'aient pas été divulgués.

Les autorités russes ont évoqué la possibilité d'une implication de l'Ukraine dans cet incident, une affirmation rejetée par Kiev. Le conseiller de la présidence ukrainienne, Mykhaïlo Podoliak, a qualifié les accusations russes d'absurdes, affirmant que l'Ukraine n'avait aucun lien avec l'attaque.

Sur le continent africain, l’on enregistre plusieurs réactions, pour apporter leur solidarité à Moscou. Le président Macky Sall a exprimé, via son compte twitter, sa solidarité au gouvernement russe, ce samedi 23 mars 2024, après que le pays ait été victime d'un attentat terroriste dans la soirée du vendredi 22 mars à Moscou.

« Je condamne fermement l'attentat terroriste ignoble à Moscou, ayant fait plusieurs morts et blessés. J 'exprime ma solidarité au peuple et au gouvernement russes, et leur présente mes condoléances émues », a écrit le chef d'Etat sur son compte comme rapporté par adakar.com.

De son côté, le Capitaine Traoré du Burkina Faso écrit : « La Fédération de Russie a été victime d'un attentat, ce 22 mars dans une salle de spectacle à Moscou. En cette douloureuse circonstance, j'exprime ma profonde compassion au Président Vladimir POUTINE et au peuple russe. Je condamne avec la plus grande fermeté cet acte barbare et lâche, et traduis ma solidarité et celle du vaillant peuple burkinabè aux familles des victimes. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Face à cette attaque terroriste ignoble, mon pays est plus que jamais déterminé, en étroite collaboration avec la Fédération de Russie et tous les partenaires de bonne foi, à combattre les chantres de la terreur, pour l'épanouissement de nos peuples et le développement de nos Nations. »