Maroc: Une délégation parlementaire marocaine participe à Midrand à la Session extraordinaire de la sixième Législature du Parlement panafricain

Rabat — Une délégation du Parlement marocain prend part aux travaux de la Session extraordinaire de la sixième Législature du Parlement panafricain, qui se tient du 20 au 27 mars à Midrand, en Afrique du Sud.

La Session extraordinaire sera dédiée au renouvellement de la formation du Bureau du Parlement panafricain à travers l'élection d'un nouveau Président et des premier et quatrième Vice-Présidents, conformément à la décision émanant de la 44e réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine, tenue en février dernier à Addis-Abeba, qui prévoit pourvoir les postes vacants au sein du Bureau du Parlement panafricain, et ce, afin que cette organisation continentale reprenne son action et contribue activement à porter la voix des peuples africains, à défendre leurs intérêts vitaux et à mettre en oeuvre les programmes et politiques de l'Union africaine, indique un communiqué de la Chambre des Représentants.

Par ailleurs, le Conseil exécutif a chargé la Commission de l'Union africaine de superviser ces élections partielles afin de s'assurer qu'elles se déroulent dans un climat de transparence et d'équité.

Et de noter que le Parlement panafricain regroupe les parlementaires des États membres de l'Union africaine. Le Parlement panafricain a été créé en vertu de l'article 5 de l'Acte constitutif de l'UA et a officiellement entamé ses travaux le 18 mars 2004.

%

Le mandat du PAP consiste à assurer la pleine participation des peuples africains au développement du son intégration économique. L'institution jouit actuellement d'un statut consultatif et contrôle le budget de l'Union africaine.

Chaque État membre du Parlement panafricain est représenté par cinq parlementaires de la majorité et de l'opposition, dont au moins une femme, élus ou désignés par leurs parlements ou assemblées nationales.

La délégation parlementaire marocaine comprend du côté de la Chambre des Représentants les député(e)s Leila Dahi (Groupe du Rassemblement national des indépendants), Khadija Arouhal (Groupe du progrès et du socialisme) et Abdessamad Haiker (Groupement Justice et Développement), et du côté de la Chambre des Conseillers, Youssef Eid (Groupe socialiste - opposition Ittihadi) et Hanae Belkheir (Groupe de l'Union générale des travailleurs du Maroc).