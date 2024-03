Sénégal/Gabon: Match amical de football - Le Sénégal face au Gabon, ce 22 mars à 19h30 à Amiens en France

Près de deux mois après son élimination en 1/8 de finale à la dernière Coupe d'Afrique des nations (Can) en Côte d'Ivoire, l'équipe nationale de football du Sénégal effectue sa première sortie, ce vendredi, à 19h30, contre le Gabon, en match amical. Ce sera face aux « Panthères » au stade de la Licorne, à Amiens (France)

Le Sénégal, éliminé dès les huitièmes de finale de la 34e édition de la dernière Coupe d'Afrique des nations (Can) de football face au pays organisateur et futur vainqueur, la Côte d'Ivoire (1-1, 4 tab à 5), espère faire bonne figure pour sa première sortie après le tournoi continental. En effet, pour ne pas laisser place au doute, les hommes du sélectionneur Aliou Cissé n'ont d'autre choix que de s'imposer, avec la manière, ce soir, à 19h30 Gmt, à Amiens (France) face aux « Panthères » du Gabon, en match amical. Désireux sans doute de faire oublier la terrible mésaventure en terre ivoirienne, l'équipe nationale de football du Sénégal est contrainte de sortir le grand jeu pour se racheter.

Avec un groupe considérablement renforcé, les « Lions » disposent de tous les atouts nécessaires pour venir à bout de leur adversaire du jour. Ce sera tout de même sans le milieu Mamadou Lamine Camara (Rs Berkane), l'arrière gauche Fodé-Ballo Touré (Ac Milan), ainsi que le défenseur central polyvalent Abdou Diallo (Al Arabi Sc), tous trois blessés. En revanche, les débuts de plusieurs nouveaux joueurs de la « Tanière » comme l'ex-international Espoirs français Habib Diarra (Strasbourg), Arouna Sanganté (Le Havre), Seydou Sano (Al-Gharafa/Satar), Amara Diouf (Génération Foot), le jeune défenseur prometteur du Barça Mikayil Faye et le milieu havrais Rassoul Ndiaye, sont attendus.

En face, le Gabon, absent de la dernière édition de la Can. Mais on peut remarquer la non sélection de Pierre-Emerick Aubameyang, le buteur de l'Olympique de Marseille, dont le cas fait couler beaucoup d'encre. Blessé, le buteur du Los Angeles Galaxy, Denis Bouanga, ne sera pas non plus de la partie. Il a été remplacé par Jérémie Obounet Moussango, jeune attaquant (21 ans) du FC Košice en Slovaquie, qui grossit les rangs des nouveaux venus, comptant aussi Junior Bayanho Aubyang, Loïc Owono, Lionel Obame, Yannis Mbemba, Edlin Essang Matouti et Eric Bocoum. Par ailleurs, le milieu de terrain Guélor Kanga a été exclu du rassemblement des « Panthères » pour « indiscipline ». Tout comme Aaron Boupendza, également zappé par le sélectionneur Thierry Mouyouma pour les mêmes raisons, conférant à Mario Lemina le statut de rare cadre présent. Ce qui promet de belles empoignades entre une équipe sénégalaise en quête de rachat et une sélection gabonaise en pleine reconstruction.