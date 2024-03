Ile Maurice: Un exercice de recrutement lancé sur fond de campagne électorale

La Disciplined Forces Service Commission a lancé, le vendredi 15 mars, un nouvel exercice de recrutement d'aspirants constables au sein de la force policière. L'enregistrement des candidats s'étalera du 1er au 23 avril. Une initiative annoncée par le Premier ministre, Pravind Jugnauth, le 12 mars, et visant, a-t-il dit, à renforcer l'ordre et la paix dans notre République. Un exercice similaire aura aussi lieu à Rodrigues.

Cet exercice se déroule sur fond de campagne électorale. Il faut dire que le recrutement dans la force policière a toujours été une arme politique entre les mains des gouvernements en place. Le Premier ministre actuel ne rate pas une occasion de rappeler l'engagement de son gouvernement à recruter 4 000 policiers en 2022, 2023 et 2024. Cela, en sus de la promotion de 1 457 constables et caporaux au grade de sergent.

La Mauritius Police Force est composée d'environ 12 700 membres. Elle possède 83 postes de police et 20 postes de la National Coast Guard. À Rodrigues, il y a six postes de police.

Les divisions

Dans la division nord, qui compte environ 290 000 habitants, les postes de police sont situés à Grand-Baie, Terre-Rouge, Triolet, Pamplemousses, Goodlands, Rivière-du-Rempart, Piton, Plaine-des-Papayes, Montagne-Longue, Trou-aux-Biches, Poudre d'Or, Pointe-aux-Canonniers, Grand-Gaube et le SSRN Hospital Police Post. Dans la division de Port-Louis, qui com- porte environ 150 000 habitants, il y a les postes de police d'Abercrombie, Fanfaron, Plaine-Verte, Baie-du-Tombeau, Roches-Bois et Vallée-Pitot. Pour la division de Port-Louis sud, qui a une population d'environ 120 000, il y a les postes de police de Pope-Hennessy, Line-Barracks, Pailles, La Tour-Koenig, Pointe-aux-Sables, Bain-desDames et ceux de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, du marché central et de la Government House.

La division Est, avec une population approximative de 220 000 personnes, il y a les postes de police de Flacq, St-Pierre, Moka, Bel-Air, Brisée-Verdière, Camp-de-Masque, Quartier-Militaire, Trou-d'Eau-Douce, Lallmatie, Belle-Mare, Montagne-Blanche, Dubreuil, et ceux de la Mauritius Broadcasting Corporation et de l'hôpital Dr Bruno Cheong à Flacq. Pour la division ouest, avec une population d'environ 438 000 personnes, il y a les postes de police de Beau-Bassin, Rose-Hill, Quatre-Bornes, Stanley, Petite-Rivière, Bambous, Sodnac, Rivière-Noire, Flic-en-Flac, Coromandel, Albion, Barkly, Camp-Levieux, La Gaulette, Ébène et les poste de police des hôpitaux Brown Sequard et Candos. Pour la division centrale, qui compte environ 330 000 habitants, il y a les postes de police de Curepipe, Vacoas, Phoenix, Eau-Coulée, Floréal et Midlands. Pour la division sud, avec environ 188 000 habitants, il y a les postes de police de Mahebourg, Rose-Belle, Plaine-Magnien, Nouvelle-France, Rivière-des-Anguilles, Souillac, Chemin-Grenier, L'Escalier, Vieux-Grand-Port, Cent-Gaulettes, CampDiable, Bel-Ombre, Grand-Bois, Blue-Bay et ceux des hôpitaux de Mahébourg et de Jawaharlal Nehru ainsi que le poste de l'aéroport. À Rodrigues, avec une population d'environ 38 000 personnes, il y a les postes de police de Port-Mathurin, Petit-Gabriel, Grande-Montagne, Rivière-Coco, La Ferme et Plaine-Corail.

Les candidats retenus pour ce nouvel exercice de recrutement recevront une formation et seront confirmés au poste de constable après un an. Après cinq ans de service dans la force policière, tout constable est autorisé à prendre part aux examens pour obtenir le poste de sergent.

Rappelons qu'il y a deux types de promotion dans la force policière : l'une, par le biais d'un examen et l'autre, automatique. Elles s'appliquent aux rangs de chef inspecteur et au-delà de ce grade, et pour les unités spécialisées comme la Very Important Person Security Unit, la Special Mobile Force, le National Security Service (NSS) et la National Coast Guard, entre autres.

Le Premier ministre avait aussi annoncé, lors de la campagne électorale en 2019, la promotion automatique au statut d'inspecteur pour tous les sergents qui comptent 20 années de service, et celle de sergent aux policiers comptant 20 ans de service. Cet exercice de promotion serait aussi imminent, apprend-t-on.

Frustration grandissante

Or, la dernière vague de promotions n'a toujours pas été digérée par certains policiers. L'éternelle frustration s'est perpétuée car ils dénoncent le manque de transparence dans cet exercice. Environ 200 officiers de la VIPSU sont montés en grade lors de ce récent exercice. Des policiers affectés au Police Band se sentent également lésés et racontent avoir eux aussi travaillé dans des conditions dures car ils avaient été appelés en renfort et déployés dans différents postes de police durant la pandémie de Covid-19.

Des inspecteurs ayant plus d'une quinzaine d'années de service disent qu'ils ne sont plus motivés à continuer à servir le pays. Nombreux sont-ils à dire qu'ils se sentent comme des recalés car ils stagnent au rang d'inspecteur alors qu'ils auraient déjà dû avoir été nommés chefs inspecteurs.

Ce qui dérange certains, c'est qu'à la VIPSU, la promotion est automatique. Il y en a des policiers qui étaient encore constables en 2022 qui sont chefs inspecteurs cette année. «Je comprends qu'ils doivent être promus eux aussi mais c'est frustrant, alors que vous avez pris deux examens pour devenir sergent et d'autres, pour devenir inspecteur, que vous attendez toujours d'avoir une promotion.»

Un autre policier, amer, explique son état d'esprit «Après plus de 15 ans, on stagne au rang d'inspecteur. Je comprends que les policiers de la VIPSU font un travail ingrat qui est celui de protéger les ministres et même le Premier ministre. Mais d'un autre côté, les inspecteurs qui travaillent dans d'autres unités sont aussi des hommes de terrain, qui sont au service de la police 24/7, même s'ils sont en congé. Même s'ils ne sont pas en service, des inspecteurs témoins d'un crime, d'un vol ou même d'un incendie vont agir car ils ont, malgré tout, le sens du devoir envers leur uniforme de policier ou même envers leur pays. Il est temps de donner sa place à la méritocratie. C'est important car cela affecte bon nombre de policiers en ce moment.»

Après plus de 23 ans de carrière, un autre policier attend toujours d'être promu sergent. «Je me demande si je serais dans l'autre batch de promotion ? Je suis épuisé à l'idée de me donner autant de peine à travailler dans un secteur qui ne nous accorde pas de reconnaissance. Je me demande si cela vaut la peine de continuer à travailler pour un organisme qui ne reconnaît pas ses meilleurs éléments de par leur expérience et de par leur travail ?»

La grogne sévit aussi chez les pilotes d'hélicoptère qui se sentent aussi exclus des promotions.

En sus des postes vacants au rang de constable, il y a aussi ceux qui intègrent la force policière comme cadet officer, postes ouverts aux détenteurs d'un diplôme (degree holder). Les sélectionnés sont envoyés en formation en Inde avant d'être déployés dans les postes de l'île et sont ensuite confirmés comme Deputy Assistant Superintendent of Police (DASP). Mais l'attente se fait longue, une bonne partie des dernières recrues attendant toujours d'être confirmés depuis cinq an