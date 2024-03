Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 Mars 2024

Sénégal : Présidentielle du 24 mars - 81 missions d’observation avec un total de 2457 observateurs sur le terrain

L’élection présidentielle du dimanche 24 mars 2024 sera particulièrement surveillée par des missions d’observation aussi bien nationales qu’internationales. Près de 2500 observateurs seront en effet déployés sur l’ensemble du territoire national mais également à l’étranger pour surveiller la sincérité du vote. Selon les données fournies par le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé, 81 dossiers de missions d’observation ont été reçus pour des demandes d’accréditation. Dans les détails, il s’agit de 71 organisations et structures étrangères et de 10 organisations et structures nationales. Au total, ce seront 2 457 observateurs qui vont sillonner les centres et bureaux de vote à travers le pays. Le ministère de l’Intérieur a ainsi autorisé un total de 1 568 observateurs nationaux et 889 observateurs étrangers. (Source : adakar.com)

Cote d’Ivoire : Amical international – Contre les Guépards du Bénin et d'Ivoire Max Alain Gradel termine en beauté

Fae Emerse et les Éléphants de Côte d'Ivoire ont été tenus en échec ce samedi 23 mars 2024, en match comptant pour la première sortie du onze ivoirien après le sacre de la Can, à Amiens en France. Attendu par les inconditionnels du ballon rond face à des Béninois "requinqués", le champion en titre n'a pas montré grand-chose. Mené par deux fois, le champion 2024 est revenu au score, notamment grâce à Gradel (29e) et Diakité (69e). Seul fait marquant de cette rencontre, la sortie de Max Alain Gradel dans une haie d'honneur, symbole d'une passation des charges avec son successeur en sélection, Franck Yannick Kessié. On attendait le champion, on a vu une sympathique sélection béninoise avec du répondant, à l'image d'un J. Olartain, auteur d'un doublé. Face à l'Uruguay pour leur deuxième sortie, Fae et ses poulains devraient s'armer davantage face au géant sud-américain. (Source : fratmat.info)

Burkina Faso : Football - Les Etalons s’inclinent (1-2) face à la Libye

Le Burkina Faso, en quête de reprise après une Can décevante marquée par une élimination prématurée en huitièmes de finale, a raté son retour en s'inclinant contre la Libye (1-2) lors d'un match amical ce vendredi à Casablanca au Maroc, sous les ordres du nouveau sélectionneur Brama Traoré. Malgré l'absence de cadres tels que Bertrand Traoré, Issoufou Dayo et Hervé Koffi, les Étalons ont concédé le premier but à Faisal Albadri (36e minute). Ousseni Bouda, ailier de San Jose Earthquakes en MLS, a rapidement égalisé (37e minute), mais Omar Alkhoja a redonné l'avantage aux Chevaliers de la Méditerranée après la pause (52e minute). Ce résultat représente une contre-performance pour le Burkina Faso, même avec une équipe partiellement remaniée, face à une équipe absente de la dernière Can. Les Étalons tenteront de se reprendre mardi contre le Niger, tandis que la Libye cherchera à confirmer sa victoire contre le Togo. (Source : aouaga.com)

Rca : Maintien de la paix - Prolongation du mandat des casques bleus tunisiens au sein de la Minusca

Vient de paraître au Journal officiel de la République Tunisienne (JORT) du 21 mars 2024, deux textes de décret (166) et (167) autorisant la prolongation du mandat des casques bleus tunisiens déployés en Centrafrique dans le cadre des opérations de maintien de la paix dans ce pays. Les deux textes concernent respectivement la prolongation du mandat du déploiement d’une compagnie légère d’intervention rapide « LQRF» et d’un bataillon léger d’infanterie. L’article premier du décret n°166 prévoit que le déploiement d’une compagnie légère d’intervention rapide « LQRF» à la République centrafricaine sous le drapeau des Nations Unies dans le cadre du soutien fourni à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation à la République centrafricaine (MINUSCA) est prorogé pour une durée d’un an supplémentaire, à compter du 5 juin 2024. ( Source :abangui.com)

Togo : Football / Match amical - Le Eperviers remporte sa première victoire (2-1) contre le Mena( Niger)

Les Éperviers du Togo ont décroché leur première victoire dans la nuit du vendredi 22 mars 2024, en battant le Mena du Niger sur le score de 2-1 lors d'un match amical au Maroc. Dans l'optique de se préparer pour la CAN 2025 qui aura lieu au Maroc, les hommes de Paulo Duarte ont débuté cette série de matchs de préparation avec détermination, en remportant la victoire contre le Niger. Les deux buts togolais ont été marqués par Karim Dermane, milieu de terrain du Lommel SK, club de D2 belge. Le prochain match des Togolais est programmé pour le 26 mars 2024 à Casablanca, où ils affronteront la Libye.

Mali : transition - Le 26 mars 2024 demandent aux militaires de laisser le pouvoir.

Le 26 Mars 2024, c’est le délai qu'il estime raisonnable pour que les militaires installent une transition civile qui aura pour mission d'organiser très rapidement les élections présidentielles tant attendues. Si la pression a fortement diminué sur la question de la fin de la transition au Mali, du moins, depuis la sortie du pays de la Cédéao en janvier dernier, le sujet ne semble pas totalement extirper de tous les esprits, surtout chez les acteurs de l'Appel du 20 février pour sauver le Mali. En effet, le coordinateur général par intérim du mouvement, M. Badra Alou Sacko a, dans une vidéo publiée le mardi, signifié le respect du délai de 24 mois précédemment fixé dans la charte comme la fin de la transition. (Source : abamako.com)

Niger Tensions diplomatiques - Les Usa refusent de quitter malgré la dénonciation des accords militaires

Les tensions persistent entre le Niger et les États-Unis alors que la dénonciation des accords militaires par le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (Cnsp) n’a pas encore abouti au retrait des troupes américaines. Malgré l’annonce officielle du Cnsp le 16 mars, Washington insiste sur le fait qu’aucune demande formelle de départ n’a été soumise par le gouvernement nigérien, d’après le rapport de la page Facebook soutien à l’Alliance des États du Sahel. Celeste Wallander, secrétaire adjointe à la défense américaine, a affirmé qu’ils restent en place tant qu’une demande officielle n’est pas reçue. Cette position va à l’encontre du communiqué du CNSP, diffusé par Télé Sahel, annonçant la fin des accords militaires avec les États-Unis. (Source :aniamey.com)